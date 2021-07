Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore. Negli ultimi giorni, Rosica aveva dichiarato sul suo profilo social, che la relazione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn sarebbe finita. Inoltre, secondo Alessandro, la coppia del momento non rilascerebbe nessuna dichiarazione in merito alla rottura, per via di alcune paparazzate concordate con i fotografi e articoli che dovranno uscire nei prossimi giorni sui giornali.

Da oltre dieci giorni Can Yaman e Diletta Leotta non sarebbero più una coppia

Rosica sta seguendo da tempo Diletta Leotta e Can Yaman, fornendo scoop riguardo la loro relazione. In particolar modo, nella serata di domenica 25 luglio, l'esperto di gossip ha pubblicato un post e una storia sul suo profilo Instagram, continuando a sostenere che il fidanzamento fra la conduttrice sportiva di Dazn e l'attore di Istanbul sarebbe terminato da oltre dieci giorni. In particolar modo, Alessandro ha inserito una copertina di un giornale che uscirà nei prossimi giorni, in cui c'era una foto della coppia del momento e un servizio in esclusiva su di loro, dal titolo: ''Can, andiamo a nozze perché ho bisogno di normalità''.

Can Yaman e la fidanzata Diletta Leotta non rilasciano dichiarazioni

Rosica ha corredato il suo post su Instagram con la seguente didascalia: ''Giornale che uscirà in settimana. Ecco perché ancora non hanno smentito. Hanno tante concordate con paparazzi e giornali. Vergognoso... ma attualmente non si vedono e non si sentono da oltre dieci giorni.

I like li mette l'ufficio stampa di Can Yaman. Avete capito che cosa vi fanno credere?''. Secondo Alessandro, la storia d'amore fra Can e Diletta sarebbe ormai terminata, anche se non ha mai creduto al loro fidanzamento, ma la coppia non rilascerebbe dichiarazioni in merito alla rottura, per questioni di business.

Can Yaman è in Puglia, Diletta Leotta in Sardegna

Can Yaman, attualmente, è in Puglia e l'attore di Istanbul è stato visto in giro per alcune località del Salento ed è stato fotografato anche dalle fan. Diletta Leotta, invece, si trova in Sardegna e sta condividendo qualche storia Instagram sul suo profilo social. La coppia, recentemente, è stata insieme in Turchia, dove la presentatrice sportiva di Dazn ha conosciuto la famiglia dell'attore di Istanbul. Durante il viaggio all'estero, i due fidanzati sembravano affiatati ma, ultimamente, non si sono più fatti vedere insieme e, a detta di Alessandro Rosica, non si sentirebbero da oltre dieci giorni. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti dai diretti interessati, per scoprire se siano ancora fidanzati o se abbiano deciso di interrompere la loro relazione.