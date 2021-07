Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica di questa estate 2021. In queste ore, l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, ha fornito un nuovo succulento retroscena legato ai due giovani innamorati, reduci dal viaggio che hanno fatto in Turchia, con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia. Secondo quanto rivelato da Rosica, il clima tra Can e Diletta non sarebbe dei migliori, al punto che nelle ultime ore ci sarebbe stato il primo vero e proprio litigio, dettato dalla stanchezza dell'attore nel "portare avanti" questa relazione.

Ci sarebbe aria di crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman dopo il viaggio in Turchia

Nel dettaglio, Can e Diletta da quando sono rientrati in Italia dopo il viaggio di ben due settimane in Turchia, hanno fatto perdere le loro tracce sui social.

Durante la permanenza nel paese originario dell'attore di Mr Wrong, i due sono stati super attivi sui social, postando quotidianamente scatti e stories del loro viaggio di coppia, alla scoperta di quelli che sono stati i luoghi dell'infanzia di Can Yaman.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando non è arrivato il nuovo retroscena di Alessandro Rosica sulla coppia più chiacchierata del momento.

Secondo l'esperto di gossip, il clima tra Can e Diletta non sarebbe affatto dei migliori, al punto che si parla di una prima accesa lite tra i due.

'Primo litigio tra Can e Diletta' scrive Rosica sui social

"Sarebbe arrivato qualche giorno fa, il primo litigio tra Can Yaman e Diletta leotta.

Diverbio nato per la totale incongruenza di coppia, che seppur finta devono continuare", ha scritto Rosica sui social nel momento in cui ha dato la notizia della lite che ci sarebbe stata tra i due innamorati.

"Diverbio nato di persona e continuato al telefono, lui stanco, lei un po' meno, comunque è una situazione che pesa e difficile da gestire", ha proseguito ancora Rosica.

Secondo l'esperto di gossip, quindi, Can Yaman comincerebbe a essere stufo della situazione e di quella che Rosica definisce una "storia finta" che i due dovrebbero portare avanti per forza.

'Ne vedremo delle belle', scrive Rosica su Can e Diletta

"Adesso ne vedremo delle belle. Non vedo l'ora di vedere le prossime stories insieme con un sorriso totalmente costruito", ha proseguito Rosica che a questo punto attende quelle che potrebbero essere le prossime mosse della coppia del momento.

Cosa succederà a questo punto? Dopo il retroscena di Rosica, che già impazza tra i numerosissimi fan della coppia Can-Diletta, arriverà la replica dei due diretti interessati oppure continueranno a perseguire la strada del silenzio? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.