Estate turbolenta per la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta. I due continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica per la loro relazione che tiene banco sui giornali e sui social. In queste ultime ore si è tornato a parlare di possibile crisi tra i due alimentata dal fatto che non stanno trascorrendo le vacanze insieme. I due, infatti, sono apparsi in località diverse e si è ipotizzato che ci sia addirittura una rottura in corso. Come se non bastasse, è venuto fuori un retroscena sulla coppia, legato al fatto che Can non sarebbe mai stato visto in casa della fidanzata.

Il retroscena sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, a riportare un nuovo retroscena sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta, ci ha pensato Deianira Marzano che sui social ha pubblicato una segnalazione che le è arrivata e che riguarda la donna delle pulizie che prestava servizio a casa della conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn.

In pratica, chi scrive a Marzano, sostiene di aver conosciuto la donna che prestava servizio in casa di Diletta e, nonostante il chiacchiericcio di questi mesi, pare che non abbia mai visto Can Yaman in casa.

"È una grande casinista e Can non si è mai visto", fa sapere la persona della segnalazione, rivelando questo retroscena sulla coppia del momento.

I due avvistati separati e si torna a parlare di rottura

Sembrerebbe, quindi, che durante le trasferte a Milano l'attore turco non avrebbe soggiornato a casa della sua fidanzata, sebbene fossero già fidanzati.

Inoltre, in queste ore, sono emerse anche segnalazioni sulla vacanza da separati che i due stanno facendo in questi giorni.

Can Yaman è stato avvistato in Puglia, concedendosi anche a diversi scatti con i fan mentre Diletta Leotta è stata beccata in Sardegna con le amiche.

Entrambi in compagnia di amici, felici e sorridenti.

Insomma a distanza di mesi dalla nascita di questa storia d'amore, continua ad aleggiare il mistero e i dubbi non mancano mai.

I dubbi sulla coppia Can-Diletta ma loro restano in silenzio

A incuriosire è la presa di posizione della coppia Can-Diletta che, nonostante le varie indiscrezioni e i rumors costanti che circolano sul loro conto, preferiscono non replicare e non si espongono mai in prima persona.

I due, sui social, continuano a portare avanti la loro estate e la loro vita, incuranti di quello che viene scritto e detto sul loro conto. Prima o poi decideranno di rompere il muro del silenzio per far chiarezza su quanto sta accadendo e su queste voci di rottura?

I fan social della coppia, sperano di poter scoprire dai due diretti interessati, come si sta evolvendo la situazione e il loro rapporto sentimentale.