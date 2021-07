Proseguono le riprese de Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse su Rai 1 a partire dal prossimo mese di settembre, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul personaggio di Giuseppe Amato che si ritroverà in una posizione particolarmente scomoda, nel momento in cui dovrà fare i conti con il ritorno a Milano della sua amante tedesca. E poi ci sarà spazio anche per le novità legate a Gabriella, che potrebbe ritrovare suo marito Cosimo a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Giuseppe verrà smascherato

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità che avranno come protagonista Giuseppe Amato.

Per lui, infatti, arriverà il momento di fare i conti con il passato e con quello che ha tenuto nascosto a sua moglie Agnese, durante il periodo in cui è stato in Germania, quando aveva fatto perdere definitivamente le sue tracce.

Tutta la verità verrà a galla nel corso delle puntate della soap opera in onda da settembre in poi su Rai 1, quando Giuseppe si ritroverà diviso tra sua moglie e la sua amante.

Il ritorno dell'amante di Giuseppe Amato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, a Milano, ci sarà l'arrivo di Petra, la donna con la quale Giuseppe si è "intrattenuto" in Germania durante il periodo in cui è stato lontano dalla sua famiglia, al punto che tutti (compresa sua moglie) ormai lo credevano morto.

E, invece, dopo un lungo periodo di latitanza, Giuseppe è rientrato di nuovo a Milano pronto a riprendere in mano le redini della sua vita ma non è stato sincero fino in fondo con Agnese.

Nel corso delle prossime puntate di questa sesta stagione della soap opera di Rai 1, l'amante di Giuseppe, Petra, tornerà di nuovo ad essere presente nella sua vita e porterà con se anche la loro bambina.

Un duro colpo per Giuseppe ma anche per tutti i componenti della sua famiglia, dato che dovranno fare i conti con questa scoperta a dir poco clamorosa e inaspettata che finirà per rendere l'uomo diviso tra la moglie e l'amante.

Il possibile ritorno di Cosimo da Gabriella: anticipazioni Il Paradiso 6

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche della stilista Gabriella, la quale rinnoverà il suo patto di fiducia con Vittorio Conti, portando avanti la loro collaborazione.

Tuttavia, dopo l'addio di Cosimo che ha scelto di trasferirsi a Parigi, non si esclude che il giovane Bergamini possa anche tornare per fare una sorpresa a sua moglie.

In questi giorni, l'attore di Cosimo ha pubblicato delle stories su un set cinematografico e non si esclude che possa essere proprio quello della soap opera di Rai 1.

In attesa di scoprire se questo ritorno si concretizzerà nel corso della sesta stagione, le riprese vanno avanti a tamburo battente.

Proseguono le riprese de Il Paradiso 6 poi lo stop ad agosto

Gli attori protagonisti della soap saranno impegnati sul set de Il Paradiso fino alle prime settimane di agosto, quando poi sarà previsto uno stop e si riprenderà di nuovo a settembre, con il proseguimento delle registrazioni delle altre puntate che terranno compagnia al pubblico fino al prossimo maggio 2022.

Intanto, però, la Rai ha dato già il via libera non solo alla sesta stagione ma anche alla settima serie della soap opera, che sarà presente nei palinsesti della rete ammiraglia Rai, anche nella stagione tv 2022/2023, per la gioia dei numerosissimi fan che seguono con grande affetto le avventure dei vari protagonisti del celebre magazzino più famoso d'Italia.