Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alla tormentata storia d'amore tra Silvia e Giancarlo. Quest'ultimo finora si è mostrato come un uomo gentile, educato e rispettoso per la "condizione" di Silvia, tuttavia la sensazione è che qualcosa stia cambiando. Il bancario, pur mantenendo i suoi modi molto garbati, si è mostrato infatti un po' più audace nei confronti della donna paventandole un futuro assieme. Le anticipazioni delle puntate, in onda dal 2 al 6 agosto, rivelano che Silvia sarà molto confusa sul da farsi e che deciderà di rifugiarsi con il marito a Indica, alla ricerca della perduta armonia familiare, ma ci riuscirà?

Le trame non rivelano invece nulla su Rossella, il cui futuro amore, probabilmente sarà rimandato agli episodi successivi alla pausa estiva, ma danno alcune interessanti informazioni su Patrizio Giordano. A quanto pare il giovane chef vestirà i panni da babysitter per aiutare Clara, ma quest'ultima apprezzerà davvero il suo gesto?

Upas, anticipazioni dal 2 al 6 agosto: una sorpresa per Silvia

Silvia (Luisa Amatucci) inizierà a valutare seriamente l'idea di parlare con Michele (Alberto Rossi) di quello che sta attraversando. Purtroppo gli spoiler non svelano cosa dirà la donna al marito, ma sottolineano che i due attraverseranno una profonda crisi. In seguito Saviani, entusiasta per l'imminente pubblicazione del suo libro, prenderà una decisione sorprendente che, a suo parere, dovrebbe consentirgli di recuperare il rapporto con sua moglie.

Un posto al sole, trame 2-6 agosto: Giancarlo vuole Silvia

Le anticipazioni delle puntate, che andranno in onda dal 2 al 6 agosto, svelano che Michele e Silvia si appresteranno a partire per Indica, per ritrovare la loro perduta armonia familiare. Era dunque questo il piano di Michele? In ogni caso, nonostante le buone intenzioni, non tutto andrà come previsto dal momento che Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) deciderà di non demordere e di non rinunciare alla sua amata Silvia.

Ma che intenzioni avrà il bancario?

Un Posto al sole, puntate dal 2 al 6 agosto: Patrizio diventa baby sitter

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) rinuncerà al suo ruolo di chef per assumere un compito di natura diversa. Il ragazzo infatti, armato delle migliori intenzioni, deciderà di aiutare Clara (Imma Pirrone) proponendosi come babysitter del piccolo Federico.

Le anticipazioni non rivelano come andrà questa piccola avventura, per il ragazzo, ma sottolineano che Clara si sentirà in colpa per avere gravato sul giovane chef con questa ulteriore incombenza. Ma come andrà a finire?