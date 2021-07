Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro della ribalta mediatica e, in queste ore, è venuto fuori un retroscena legato all'intimità della coppia più discussa del momento. In particolar modo, sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, si è parlato di un presunto "segreto" che Can Yaman nasconderebbe in pubblico che avrebbe a che fare con le sue numerose fan musulmane, che lo seguono dalla Turchia e che il divo di DayDreamer e Mr Wrong non vorrebbe affatto deludere.

Il retroscena sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, in questi mesi in cui Can e Diletta sono finiti al centro della ribalta mediatica per la loro storia d'amore, si è molto parlato del fatto che i due non si sono mai sbilanciati più di tanto dal punto di vista sentimentale, in pubblico.

Le coccole e le carezze che si sono scambiati, sia quando venivano immortalati dai paparazzi sia negli scatti che hanno condiviso sui social, sono sempre apparsi molto puri e casti.

Baci a stampo, tenere carezze, sguardi con gli occhi a cuoricino, ma niente passione sfrenata tra i due giovani e belli fidanzati.

Anche tra i fan della coppia, i dubbi non sono mancati al punto che questa freddezza mostrata pubblicamente, da molti è stata vista come sinonimo del fatto che si trattasse di una love story studiata a tavolino e che i due stessero soltanto recitando un ruolo.

Ecco perché Can non vorrebbe deludere le fan musulmane

Ma qual è la verità dei fatti? A fare un po' di chiarezza da questo punto di vista, ci ha pensato la rivista diretta da Signoretti, la quale ha parlato di un segreto legato alla sfera dell'intimità della coppia Can-Diletta.

In pratica, la mancanza di effusioni bollenti in pubblico, sarebbero una tattica da parte di Can Yaman per evitare di deludere le aspettative delle tantissime fan musulmane che lo seguono e che, come previsto dalla loro religione, non possono lasciarsi andare ad atteggiamenti ambigui in pubblico.

Del resto, non è un caso che nelle serie televisive con Can Yaman, non si sono mai viste scene esplicite: in DayDreamer, ad esempio, Can e Sanem non sono mai finiti a letto insieme e non ci sono mai state scene "bollenti", se non quelle di teneri baci.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si parla di crisi tra Can Yaman e Diletta

Can Yaman, quindi, non vorrebbe deludere le sue fan musulmane neppure nella vita reale, motivo per il quale preferirebbe non sbilanciarsi mai oltre con la sua fidanzata Diletta Leotta, in pubblico.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle ultime ore si è tornato a parlare anche di una possibile crisi tra i due fidanzati del momento.

Si ipotizza, infatti, che ci sia stata una lite furibonda che li avrebbe portati a dirsi addio. Anche in questo caso, però, la coppia non ha ancora proferito parola.