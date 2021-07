Il Grande Fratello Vip 6 tornerà in onda regolarmente a partire dal prossimo mese di settembre, con la nuova edizione in onda in prime time su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che proseguono i casting e i provini che porteranno alla scelta dei nuovi concorrenti ufficiali che approderanno nella casa più spiata d'Italia. Tra questi circola il nome dell'ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni, ma anche quello di Francesca Cipriani, che già in passato è stata tra le protagoniste del reality show.

Retroscena sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, i retroscena legati al cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6 rivelano che ci sarebbero delle trattative in corso con l'attore Alex Belli, noto al pubblico per essere stato un volto di punta della soap opera Centovetrine, ma anche di altre serie di successo in onda su Canale 5, come Furore.

Più recentemente, Alex Belli è stato tra i protagonisti di Temptation Island Vip e prima ancora si era messo in gioco a Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. E poi ancora ai provini del GF Vip 6 sarebbe stata avvistata anche la showgirl Ainett Stephens, nota per la sua partecipazione a diversi game show di successo di Italia 1, come nel caso del "Mercante in fiera", dove vestiva i panni della prorompente "gatta nera".

Tre principesse potrebbero entrare nel cast del nuovo GF Vip

Ci sarebbero delle trattative in corso per portare all'interno della casa più spiata d'Italia anche tre principesse etiopi, discendenti dalla stirpe di Hailé Selassié, l'ultimo imperatore d'Etiopia. Si tratterebbe di un colpaccio per il reality show di Canale 5, in onda da settembre in poi con un doppio appuntamento settimanale.

Ma la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 non è finita qui, perché i retroscena di queste ore rivelano che ci sarebbero delle trattative in corso anche per Michele Casalino, modello e imprenditore, che sarebbe uno di quei personaggi da lanciare nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla partecipazione al reality show di Signorini.

Si parla anche di Sophie Codegoni nella casa del GF Vip 6

Tra i provinati di questa sesta edizione si vocifera che ci sarebbe anche l'ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni, tornata al centro della ribalta nel corso delle ultime settimane per il suo flirt in corso con l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Occhi puntati anche sul nuotatore Alex Di Giorgio: il suo nome era stato fatto già lo scorso anno e, a un certo punto, doveva entrare nella casa del GF Vip per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi.

Alla fine, però, la trattativa è saltata ma Alex potrebbe rimettersi in gioco nuovamente quest'anno all'interno della casa di Cinecittà.