Prosegue l'appuntamento quotidiano su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 19 al 23 luglio 2021, rivelano che ci saranno degli importanti risvolti legati alle condizioni di salute di Filippo Sartori.

L'uomo deciderà di ritornare a casa, ma per lui non sarà affatto facile convivere con due persone di cui non ricorda nulla. Silvia, invece, rivedrà di nuovo Giancarlo in maniera del tutto casuale e tale incontro non la lascerà indifferente.

Filippo Sartori torna a casa: anticipazioni Un posto al sole 19-23 luglio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 19 al 23 luglio su Rai 3, rivelano che Filippo verrà finalmente dimesso dall'ospedale dopo l'operazione subita.

Il figlio di Roberto Ferri deciderà di rientrare a casa da Serena e sua figlia Irene ma, per lui, non sarà affatto semplice riuscire a gestire la situazione.

Filippo, infatti, si ritroverà a vivere in casa con una moglie e una figlia di cui non riesce a ricordare nulla e che, di fatto, considera delle estranee.

Intanto Jimmy riuscirà finalmente a trovare il coraggio per farsi valere contro i suoi haters e i ragazzini che lo prendono in giro.

Serena deve affrontare la crisi di Filippo

Samuel, invece, dopo mesi in cui è stato in attesa di prendere in mano le redini della situazione e del suo rapporto con Speranza, deciderà di fare qualcosa di speciale per dichiarare i sentimenti alla ragazza. Riuscirà a ottenere l'effetto sperato?

Inoltre le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana che va dal 19 al 23 luglio 2021, rivelano che Serena si ritroverà a dover gestire una situazione familiare sempre più complicata e difficile.

Filippo, malgrado le parole rassicuranti di sua moglie dopo il ritorno a casa, si ritroverà a vivere una crisi profonda che non lo lascerà tranquillo e sereno di vivere la sua quotidianità.

Silvia incontra di nuovo Giancarlo: anticipazioni Un posto al sole al 23 luglio

Sta di fatto che, nel momento in cui si renderà conto che la situazione sta diventando particolarmente ostile, Filippo prenderà in seria considerazione anche l'ipotesi di potersi trasferire a casa di suo padre Roberto Ferri.

Occhi puntati anche su Michele, che riceverà finalmente una buona notizia legata alla pubblicazione del suo nuovo libro.

Silvia, invece, si ritroverà a fare i conti con un incontro del tutto inaspettato. Le trame della soap opera in onda su Rai 3, raccontano che la donna si imbatterà in Giancarlo e rimarrà profondamente turbata.

Successivamente, Silvia riceverà una telefonata da parte di Giancarlo che la manderà ulteriormente in crisi: infatti, si renderà conto di dover far pace con sé stessa e provare a capire i sentimenti che prova realmente.