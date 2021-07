Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono finiti nuovamente al centro del gossip a distanza di qualche mese dalla fine del Grande Fratello Vip 5. I due, che si sono innamorati all'interno della casa più spiata d'Italia, in questi giorni stanno tenendo banco sui social per un presunto tradimento da parte di Zenga nei confronti della fidanzata. Il motivo? Andrea è stato avvistato in compagnia di una ragazza misteriosa in aeroporto e si è subito ipotizzato che potesse essere una nuova fiamma.

A fare chiarezza sull'accaduto, ci ha pensato Rosalinda Cannavò che ha subito smentito tutto.

L'avvistamento di Andrea Zenga in aeroporto con un'altra donna

Nel dettaglio, Andrea Zenga nel fine settimane è stato beccato in compagnia di una ragazza mentre si dirigeva in aeroporto. Gli scatti non sono passati inosservati, complice il fatto che Zenga fosse solo in compagnia di questa ragazza e al suo fianco non avesse la sua fidanzata Rosalinda.

Le voci si sono rincorse subito sul web e sui social, al punto che qualcuno ha ipotizzato che potesse trattarsi anche di un tradimento perpetrato nei confronti dell'attrice siciliana.

Ma qual è la verità dei fatti sulla coppia nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip?

C'è stato questo tradimento oppure no?

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Rosalinda Cannavò che, sui social, ha prontamente replicato ai commenti di alcune fan che le facevano notare l'accaduto.

La verità di Rosalinda Cannavò sull'avvistamento del suo fidanzato

L'attrice siciliana, ha risposto dicendo che nessuno aveva intenzione di creare del gossip e che la ragazza con la quale è stato visto il suo fidanzato in aeroporto, in realtà è felicemente fidanzata con un altro ragazzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Angelica è una bravissima ragazza e tra l'altro fidanzata", ha sbottato Rosalinda rivelando così anche l'identità della ragazza in questione che era stata "paparazzata" assieme al suo Andrea.

Ma non è finita qui, perché Rosalinda ha anche sbottato contro coloro che nel 2021 hanno ancora la concezione che siccome si è fidanzati, quasi non si possa lavorare con altre donne.

La replica ironica di Andrea Zenga sui social

L'attrice siciliana, che non ha mai nascosto di essere una persona particolarmente gelosa, sembra essere molto sicura del suo fidanzato e dei sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Lo stesso Andrea Zenga, sui social, ha voluto far chiarezza in maniera ironica a queste voci legate alla presenza di un'altra donna nella sua vita.

L'ex volto del GF Vip ha così pubblicato uno scatto mentre tiene in mano una lattina di birra, specificando che sarebbe proprio lei "l'altra donna".