Can Yaman è finito al centro del Gossip nelle ultime ore, per via di un'indiscrezione trapelata dal paparazzo Paolone. Nel corso di una diretta con Cristian Alaimo, fatta sul profilo Instagram del cartomante di Ciao Darwin, si è parlato di un incontro casuale che l'attore di Istanbul avrebbe avuto durante le sue vacanze in Puglia con Luca Argentero. I due attori, già confermati da tempo nel cast di Sandokan, non si sarebbero salutati.

Can Yaman e Luca Argentero si sarebbero incontrati, ma non si sarebbero salutati

L'attenzione mediatica su Can Yaman è sempre alta e gli spostamenti del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno sono tenuti d'occhio, oltre che dalle fan dell'attore turco, anche dai fotografi, pronti a trovare qualche scoop su di lui.

Nella serata di domenica 25 luglio, il paparazzo Paolone ha rivelato un retroscena su Can che, durante la sua permanenza in Puglia, avrebbe incontrato casualmente uno degli attori del cast di Sandokan, progetto al quale Yaman lavora da qualche mese, ma non lo avrebbe salutato. Secondo Paolone, la futura tigre della Malesia avrebbe visto in un locale Luca Argentero, che nel remake della serie televisiva degli anni '70 interpreterà il ruolo di Yanez. I due attori, però, non si sarebbero fermati a parlare e non ci sarebbe stato nessun saluto fra di loro.

Sandokan: Can Yaman e Luca Argentero nel cast, ma nessun saluto durante un incontro

Cristian Alaimo, durante la chiacchierata con Paolone, ha dichiarato che alcune sue follower gli avrebbero fatto notare che, durante le sue vacanze in Puglia, Can Yaman avrebbe incontrato in un locale Luca Argentero.

Il paparazzo ha fatto una precisazione a riguardo, fornendo dettagli in più su quanto sarebbe accaduto: ''Con Argentero, però non si sono nemmeno salutati, ti risulta, no?''. Il fotografo ha dichiarato: ''Come se non si conoscessero, come mai? Questi devono collaborare insieme''. Effettivamente, i due attori sono stati confermati da qualche mese, nel cast di Sandokan.

Il progetto Sandokan con Can Yaman e Luca Argentero: mistero sulle riprese

C'è mistero sulle riprese di Sandokan, così come l'emittente che comprerà i diritti per trasmettere la serie televisiva. Se all'inizio si pensava che fosse nuovamente Canale 5 ad aggiudicarsi la messa in onda della nuova soap con Can Yaman, recentemente, si è aggiunta l'ipotesi Netflix o Amazon Prime, che potrebbero essere interessate all'acquisto del remake del successo degli anni '70.

Negli ultimi giorni, inoltre, ci sono state indiscrezioni sul fatto che il progetto Sandokan potrebbe essere fermo. A tal proposito, Cristian Alaimo ha detto: ''Questo Sandokan si fa o non si fa?''. Paolone ha dichiarato: ''Anche se si fa o non si fa, ma sai che ci devi collaborare, non vai lì e gli dici oh, ciao, come stai? Ci diamo la mano, ci prendiamo un drink, parliamo''. Il cartomante di Ciao Darwin ha proseguito poi, dicendo: ''Beh, si infittisce ancora di più questa storia''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire ulteriori aggiornamenti sulla serie televisiva che aveva portato al successo Kabir Bedi e se Can Yaman e Luca Argentero si incontreranno sul set.