È tempo di cambiamenti nel palinsesto estivo di Canale 5. A farne le spese sarà il sex symbol Can Yaman, che in queste settimane ha debuttato con la nuova Serie TV Mr Wrong - Lezioni d'amore, trasmessa sia in daytime che in prima serata. Tuttavia, a partire da lunedì 5 luglio, in casa Mediaset hanno scelto di apportare delle sostanziali modifiche alla programmazione quotidiane e per la serie con Can Yaman, non ci sarà più spazio in daytime, dato che arriverà un nuovo prodotto turco: trattasi di Brave and Beautiful.

Canale 5 sospende Mr Wrong al pomeriggio: Can Yaman resta fuori dal palinsesto estivo

Nel dettaglio, le anticipazioni sul palinsesto di Canale 5 per i mesi di luglio e agosto 2021, rivelano che Mr Wrong risulta sospeso dalla programmazione quotidiana.

La serie con Can Yaman, che in questo primo mese di messa in onda, ha appassionato una media di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno, non troverà più spazio nel palinsesto estivo.

Il motivo? Mediaset ha deciso di lanciare una nuova serie turca dal titolo Brave and Beautiful, composta da un corposo numero di puntate, la quale potrebbe arrivare a coprire anche il periodo della programmazione autunnale di Canale 5.

Cosa ne sarà a questo punto della serie con Can Yaman?

Sebbene l'attore turco sia stato fatto fuori dal palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, continuerà ad essere protagonista in prime time.

La serie con Can Yaman proseguirà in prima serata

Al momento, infatti, Mediaset ha scelto di continuare a programmare Mr Wrong nella fascia serale, con puntate speciali in onda al martedì sera (a partire dal 6 luglio) in onda dalle 21:30 alle 24:30 circa.

Anche in questo caso, però, Can Yaman non sarà particolarmente fortunato dato che proprio il 6 luglio, in prime time su Rai 1 e sui canali Sky, è in programma l'attesa semifinale tra Italia e Spagna, valida per l'accesso alla finalissima degli Europei di calcio 2021.

Un match attesissimo dal pubblico, che potrebbe arrivare a toccare i 16 milioni di spettatori in prime time e uno share superiore al 60-65%.

Dati che, nel caso in cui venissero confermati, lascerebbero le "briciole" alle altre reti, compresa alla puntata speciale di Mr Wrong, che rischia di registrare un vero e proprio tracollo in termini di ascolti.

Ascolti 'tiepidi' per Mr Wrong sia in Italia che in Turchia

Sta di fatto che Mr Wrong, a differenza di DayDreamer - Le ali del sogno, non ha conquistato e ottenuto lo stesso successo in termini di ascolti.

Non solo in Italia, ma anche in Turchia, la serie ottenne dei risultati d'ascolto ben al di sotto delle aspettative, al punto che si scelse di procedere con la chiusura anticipata.

Una decisione che non piacque moltissimo a Can Yaman, il quale ammise di essere deluso perché con Mr Wrong aveva finalmente trovato un ruolo da protagonista che gli piaceva per davvero.