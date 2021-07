Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere la coppia più chiacchierata di questa calda estate 2021. I due sono al centro del Gossip dopo che hanno scelto di fare un viaggio in Turchia che ha permesso all'attore di presentare la sua nuova fidanzata ai familiari. Un viaggio che sembrava promettere bene, dato che si era parlato anche di un imminente matrimonio in arrivo, fissato per il prossimo mese di agosto. Peccato, però, che tale versione dei fatti sia stata smentita dal papà dell'attore protagonista di Mr Wrong, in un'intervista concessa ad un tabloid turco.

Si torna a parlare di matrimonio tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo il viaggio in Turchia era tornata a farsi strada l'ipotesi delle imminenti nozze in arrivo per la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta.

La mamma dell'attore turco, dopo i rumor legati ad una presunta antipatia nei confronti della conduttrice sportiva, ha dimostrato di aver accolto nel migliore dei modi la nuova fidanzata di suo figlio.

I tre, infatti, si sono resi protagonisti di uno scatto social che ha fatto il giro del web e della rete. Insomma tutto sembra procedere per il verso giusto, al punto che si parlava di matrimonio per il prossimo mese di agosto.

La verità del padre di Can Yaman sulle nozze

Le indiscrezioni sulla coppia Can-Diletta, rivelavano che i due avessero scelto di diventare marito e moglie il prossimo 16 agosto, giorno in cui la Leotta festeggerà anche il suo trentesimo compleanno.

Ma quale è a questo punto la verità dei fatti?

Questo attesissimo matrimonio verrà celebrato oppure no? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato il padre dell'attore turco che, intervistato da un tabloid in Turchia, ha smentito le indiscrezioni di queste settimane legate alle nozze tra suo figlio e Leotta.

"Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento.

Spero che il matrimonio sia il prossimo anno", ha ammesso il papà dell'attore turco.

Il matrimonio tra Yaman-Leotta? Forse il prossimo anno

Insomma sembrerebbe proprio che questa estate, i due innamorati non pronunceranno il fatidico sì sull'altare, anche se il padre di Can Yaman, si augura che il lieto evento possa avvenire entro il 2022.

Parole che non sono passate inosservate, le quali confermano il fatto che tra i due protagonisti del gossip del momento ci sarebbe davvero una grande alchimia, al punto che anche i genitori dell'attore fanno il tifo per le nozze.

In attesa di scoprire cosa succederà nei prossimi mesi, Can e Diletta si concentrano sui loro impegni lavorativi. Lei da fine agosto riprenderà a raccontare il campionato di calcio di Serie A, mentre Can sarà impegnato con le riprese della serie tv Sandokan.