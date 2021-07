Come rivelato da Alberto, la coppia non ha smesso di frequentarsi . Tuttavia, sta cercando di capire se può o meno avere un futuro roseo. Maritato non ha nascosto che con Speranza discute anche per le piccole cose. A tale proposito, il "futuro sposo" ha spiegato che in questo momento la coppia sta vivendo il momento più difficile dall'inizio della loro storia.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".