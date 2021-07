Le trame della fiction daily creata da Aurora Guerra e in onda da lunedì 26 luglio a domenica 1° agosto raccontano che Camino , dopo essere scomparsa nel nulla, ritornerà senza proferire parola e farà esasperare sua madre. Agustina dirà a Fabiana che starà per lasciare il quartiere, mentre Mendez dirà a Felipe che Genoveva è sospettata per l'omicidio di Marcia . Emilio , invece, litigherà con Cinta. Nel frattempo la giovane Pasamar deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Ildefonso pur non amandolo.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".