Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di Love is in the air, la soap opera turca che narra la difficile storia d'amore fra Eda e Serkan. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 19 al 23 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Eda di non rivelare a nessuno della sua relazione segreta con Serkan, sul risarcimento di cui beneficerà l'Art Life, sulla dichiarazione di Selin a Serkan e sulla decisione di Ferit di lasciare la fidanzata sull'altare.

Ayfer dubita dell'onestà di Eda

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che Serkan riaccompagnerà a casa Eda che gli chiederà di mantenere segreta la loro relazione. Rientrata, infatti, la giovane non rivelerà a nessuno ciò che è accaduto con l'imprenditore anche se Ayfer non le crederà del tutto. Più tardi, Eda approfitterà di una consegna last minute per avere il pretesto di incontrare di nascosto Serkan senza sapere che Selin e Ferit li stanno guardando. Il giorno seguente, Ayfer deciderà di ipnotizzare la nipote con l'impasto dei pisi per farsi raccontare la verità. L'esperimento, però, non andrà a buon fine a causa dell'arrivo inaspettato di Melek che annullerà l'effetto dell'ipnosi.

Piril bacia Engin

Eda farà colazione con Serkan che le chiederà nuovamente di confessare i sentimenti che prova per lui. Mentre tutti gli impiegati dell'Art Life studio non faranno altro che parlare del contratto fra Eda e Serkan, quest'ultimo rassicurerà Ayfer dicendole che Eda si recherà sicuramente in Italia per proseguire i suoi studi.

Ceren rivelerà a Piril che Engin è innamorato di lei per poi chiedere scusa a quest'ultimo per non avergli rivelato di essere ricca. Serkan verrà a sapere che l'Art Life collaborerà con Efe Akman e che il tribunale ha deciso che chi ha rubato i progetti del lampadario dovrà risarcire una grossa somma di denaro all'azienda. A quel punto, l'imprenditore deciderà di dare in beneficenza ad un orfanotrofio l'intera somma del risarcimento.

Selin rivelerà a Serkan che, pur essendo innamorata di lui, si impegnerà a rendere più solido il suo rapporto con Ferit. Quest'ultimo ascolterà le parole della fidanzata e accuserà un malore di fronte a Ceren che lo porterà in ospedale. Serkan regalerà una stella ad Eda, mentre Piril stupirà Engin baciandolo. Erdem creerà un falso profilo su un sito per incontri per tentare di sedurre Fifi. Ferit lascerà Selin sull'altare nel giorno del loro matrimonio, costringendola a scappare. Il giorno seguente, quest'ultima si presenterà da Serkan e gli rivelerà di aver venduto il 45 per cento delle sue quote dell'Art Life a Efe Akman.