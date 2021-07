Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere la coppia più chiacchierata di questa estate 2021. I due sono al centro del Gossip dopo le ultime voci legate a una possibile crisi in corso e a una rottura, alimentata dal fatto che in questi giorni sono stati beccati separatamente in vacanza. Diletta è apparsa in Sardegna, mentre l'attore turco era in Puglia. Sebbene i due preferiscano non commentare gli ultimi avvenimenti, Can Yaman questo pomeriggio è tornato a "spogliarsi" sui social e lo ha fatto postando uno scatto dove mette in bella mostra i muscoli con tanto di reazione da parte di Diletta.

La foto 'bollente' di Can Yaman sui social

Nel dettaglio, dopo qualche giorno di silenzio Can Yaman è tornato ad apparire su Instagram.

L'attore protagonista di DayDreamer e Mr Wrong ha pubblicato un nuovo scatto dove appare mentre mette in mostra il suo fisico scolpito, frutto di un duro allenamento in palestra.

Uno scatto che ha mandato subito in visibilio le tantissime fan da tutto il mondo che seguono il divo turco sui social. In tantissime si sono complimentate con Can Yaman per la perfetta forma fisica sfoggiata anche questa estate e, tra le diverse reazioni, c'è stata anche quella della conduttrice sportiva.

La risposta di Diletta Leotta alla foto di Can Yaman

Tra i tantissimi like che, nel giro di pochissime ore, sono arrivati alla foto social di Can Yaman si conta anche quello di Diletta Leotta, che arriva a distanza di giorni dalle notizie sempre più insistenti legate alla crisi che sarebbe in corso tra i due innamorati e ad un'eventuale rottura.

Sul web e sui social, infatti, non si parla d'altro che delle vacanze da separati di Can e Diletta, i quali in questo fine settimana sono stati beccati separatamente e non in dolce compagnia, come accaduto fino a poche settimane fa.

In particolar modo, Diletta Leotta è stata vista in Sardegna in compagnia di alcune amiche mentre Yaman è stato avvistato in Puglia da un nutrito gruppo di fan che si è avvicinato all'attore turco per poter scattare una foto-ricordo.

Prosegue il silenzio della coppia Can-Diletta

Cosa succede tra i due? Perché non erano insieme questo fine settimana? È la domanda che si pongono i tantissimi fan che ipotizzano la crisi in corso. Sta di fatto, però, che la "risposta" di Diletta Leotta alla foto in costume di Can Yaman non è passata inosservata. In attesa di scoprire se i due, prima o poi, faranno chiarezza rompendo il muro del silenzio sulla loro relazione, cresce l'attesa per il prossimo progetto tv di Can.

Il divo turco, infatti, sarà impegnato con le riprese di Sandokan, la serie evento prodotta da Lux Vide, la cui messa in onda sarebbe prevista per il 2022.