Prosegue il viaggio da sogno in Turchia di Can Yaman e Diletta Leotta: la coppia più chiacchierata del 2021 sta trascorrendo del tempo nella terra natale dell'attore protagonista di Mr Wrong - Lezioni d'Amore. Tra momenti romantici, gite in barca e degustazione dei cibi tipici del luogo, i due innamorati stanno sfruttando il tempo ad Istanbul per approfondire la conoscenza con la famiglia di Can. Infatti, nelle ultime ore, la signora Guldem, mamma di Yaman, ha postato uno scatto che vede protagonisti, oltre a lei stessa, la coppia e la nonna materna.

Il turco ha sempre detto che la nonna materna ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, soprattutto negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza.

Presentazioni ufficiali in famiglia

"Il giorno più felice per mia madre ultimamente": questo è il messaggio scritto dalla madre di Can per evidenziare il momento di gioia che la sua famiglia sta vivendo. La felicità sarebbe legata alla presenza di Can e Diletta in Turchia. Nonostante tutte le voci di Gossip che mettono in dubbio la veridicità dei sentimenti che legano l'attore e la giornalista volto di punta di DAZN, i due diretti interessati appaiono più uniti ed innamorati che mai.

Il viaggio in Turchia, che ha tutta l'aria di essere una luna di miele anticipata, è diventata l'occasione per l'affascinante Can di far conoscere la sua bellissima fidanzata a tutte le persone a lui più care.

Dopo aver presentato Diletta a papà e mamma, è stato il turno della nonna materna. In tutte le interviste che parlano del suo passato, Yaman non ha mai fatto mistero dell'importanza che sua nonna ha rivestito nella sua vita. Fu lei ad occuparsi del piccolo Can quando i genitori attraversarono un periodo di crisi.

Matrimonio sempre più vicino?

A questo punto, l'idea che il matrimonio sia sempre più vicino sembra sempre più reale. Secondo Riccardo Signoretti, la data delle nozze non sarebbe poi così lontana, ma nell'attesa di conoscere la verità in merito, i due innamorati stanno cercando di mettere a zittire tutte le malelingue. Certo è che se i sentimenti che li legano non fossero reali sarebbe assurdo coinvolgere anche l'anziana nonna in una messa in scena di questo tipo.

Diletta e Can si stanno godendo dei momenti di relax che spesso vengono condivisi sui social per la gioia dei fan. La giornalista con il suo Cicerone d'eccezione sta toccando con mano l'atmosfera magica che Istanbul può regalare ai suoi visitatori. Dal canto suo Can appare felice e appagato. Evidentemente portare la fidanzata a casa sua è stato un passo molto importante. Adesso non resta che l'annuncio ufficiale del giorno più bello per completare questo quadretto idilliaco.