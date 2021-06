Grossi cambiamenti in vista per Mr Wrong - Lezioni d'Amore: la soap con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel non andrà più in onda il pomeriggio e neanche nella prima serata del lunedì. La serie turca verrà trasmessa, invece, il martedì in prime time a partire dal 6 luglio. I momenti ad alta tensione non mancheranno: Ezgi verrà denunciata dal suo nuovo capo, Tolga, e sarà Deniz a correre in soccorso dell'amica.

Ezgi nei guai: Tolga l'ha denunciata

Proseguono le anticipazioni di Mr Wrong con le trame della puntata che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 martedì 6 luglio.

Il nuovo capo di Ezgi andrà presso il ristorante di Ozgur e dichiarerà di aver denunciato la pr. Il motivo della denuncia sarà che la giovane ha diffuso i dati sensibili della sua azienda ad aziende concorrenti. Ovviamente si tratterà di un piano dell'albergatore per denigrare Ezgi, che si è sempre comportata correttamente sul luogo di lavoro. A questo punto, Ozgur cercherà di aiutare Ezgi.

Il ristoratore con Ezgi, Deniz e lo chef Ozan andranno presso l'hotel di Tolga per chiedere le registrazioni del circuito di sorveglianza del luogo presso il quale la PR ha organizzato l'evento. L'intento sarà quello dimostrare che in realtà la giovane si è comportata onestamente. Tolga però non si farà cogliere di sorpresa.

Il perfido albergatore corromperà il capo della sorveglianza. Quando il gruppo di ragazzi chiederà le registrazioni non avrà la possibilità di visionarle.

L'avvocatessa Deniz in aiuto dell'amica

L'intervento di Deniz, allora, si rivelerà decisivo e provvidenziale. La giovane avvocatessa, che nel frattempo si legherà sempre di più a Ozan, chiederà la registrazione delle telecamere a circuito chiuso dello studio legale.

A questo punto Deniz avrà le prove per poter dimostrare che Ezgi non ha commesso alcun reato perseguibile. Tolga si arrenderà o continuerà a infastidire Ezgi e Ozgur?

Gli episodi di Mr Wrong in onda il 6 luglio, a partire dalle 21:20 circa, saranno quindi densi di colpi di scena. Sebbene non verrà più trasmessa in day-time e nonostante la nuova collocazione nel palinsesto estivo di Canale 5, la soap turca chiuderà i battenti entro agosto.

Al posto della serie con Yaman, alle 14:45 ogni giorno dal lunedì al venerdì verrà trasmessa una nuova soap sempre con origini turche dal titolo Brave and Beautiful e dai risvolti drammatici. Resta invece fissato alle 15.30 l'appuntamento quotidiano con Love is in the air: Eda e Serkan, interpretati rispettivamente da Kerem Bursin e Hande Ercel, hanno già conquistato l'affetto del pubblico italiano con il loro amore contrasto e allo stesso tempo appassionato.