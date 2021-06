Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman: nonostante ci sia chi dubita ancora fortemente della veridicità del sentimento che lega l'attore protagonista di Mr Wrong e la giornalista di DAZN, la coppia pare avviarsi a grandi passi verso l'altare. A rilanciare lo scoop delle nozze è stata la rivista Nuovo Tv. Secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, durante la vacanza che la coppia si è concessa in Turchia, patria natale di Can, sarebbe arrivata anche l'approvazione della mamma di lui.

Can e Diletta verso l'altare

Uscirà in edicola domani martedì 29 giugno il nuovo numero della rivista ma ci sono già le prime indiscrezioni su un articolo che riguarda la coppia più chiacchierata dell'ultimo periodo ossia quella composta da Can Yaman e Diletta Leotta. I due sono stati in Turchia per quella che sembra essere una luna di miele in anticipo, tra giri in barca, visite alla famiglia dell'attore e momenti romantici condivisi dai due giovani sui social, come accaduto anche per il weekend in Costiera Amalfitana. E in effetti, parlare di viaggio di nozze non è del tutto fuori luogo: secondo Signoretti, infatti, la data del matrimonio sarebbe ormai alle porte.

Nella rivista verrà indicata anche la probabile data del giorno del sì, ma in attesa di scoprirla è stato reso noto che la madre dell'attore, che le voci di Gossip volevano contraria alla relazione del figlio con la giornalista italiana, avrebbe finalmente dato il suo ok alla relazione.

"Mio figlio e mia figlia", si legge in un post pubblicato dalla donna sui social come commento ad uno scatto che la vede protagonista proprio con Can e Diletta. E sebbene anche in questo caso si sia messa in dubbio l'autenticità della madre di Yaman, ci sarebbe davvero poco da dubitare qualora davvero la coppia giungesse all'altare.

Un viaggio in Turchia per consacrare l'amore

Qualche tempo fa la giornalista di DAZN era stata criticata per non aver partecipato ad un viaggio in Turchia con il suo fidanzato, ma lei aveva replicato che il motivo della sua rinuncia era legato ai vari lockdown che durante il periodo antecedente all'estate erano più rigorosi.

Adesso, che le misure restrittive legate alla pandemia si sono allentate, non vi è stato alcun impedimento a conoscere di persona la famiglia di Can.

L'attore turco, dal canto suo, ha portato la dolce metà in giro per i luoghi più belli della Turchia. Il tutto è documentato dai diretti interessati sui rispettivi profili Instagram: cene con le specialità del posto, splendidi tramonti e divertimenti di ogni tipo sono stati immortalati come se Diletta e Can volessero mettere a zittire una volta per tutte le malelingue. Non resta adesso che conoscere il presunto giorno delle nozze: quella sarebbe la prova definitiva dell'amore dei due.