La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è la più chiacchierata del momento. La coppia si è regalata un viaggio in Turchia, nel paese d'origine dell'attore. Con l'occasione di visitare Istanbul, la giornalista ha avuto il piacere di incontrare anche la nonna del suo compagno. A questo punto, i rumors suggeriscono che tra i due fidanzati il matrimonio sia imminente.

L'incontro

Dopo essersi presi una pausa dagli impegni di lavoro, la giornalista e l'attore sono volati in Turchia. Tra una cena romantica e una gita su un lussuoso yacht, Diletta Leotta ha conosciuto la nonna di Can Yaman: la congiunta è un punto di riferimento per l'attore, visto che da bambino è stato accudito da lei.

L'incontro di famiglia è stato immortalato da Guldem, ovvero la mamma di Can. Nella didascalia, la donna ha scritto: "Il giorno più felice per mia madre ultimamente". Dopo le presentazioni in famiglia, gli addetti ai lavori parlano di un matrimonio imminente tra i due fidanzati.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto i due diretti interessati non hanno confermato o smentito.

Diletta ha già conosciuto la suocera

Nei giorni scorsi, la giornalista di Dazn ha conosciuto la suocera. Stando ad alcuni rumors, Guldem in principio non era contenta della relazione intrapresa dal figlio Can Yaman. Dopo avere conosciuto Diletta Leotta, però, la donna si sarebbe ricreduta.

In un post pubblicato su Instagram, Guldem ha speso delle dolci parole per la fidanzata dell'attore turco: "Mia figlia e mio figlio".

Secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il viaggio di Can e Diletta somiglierebbe ad una luna di miele. Inoltre, dopo l'incontro tra Leotta e Guldem, quest'ultima avrebbe approvato il matrimonio. Stando al direttore del settimanale Nuovo Tv, ci sarebbe anche una data ma al momento non sarebbe stata svelata.

Proseguono i dubbi dei più scettici

La favola d'amore tra Diletta e Can è nata in modo casuale: i due hanno cominciato a seguirsi sui social. Dopo un breve scambio di messaggi, si sono incontrati a Roma quando Yaman è arrivato a gennaio per un impegno di lavoro. Da quel momento la coppia è diventata inseparabile, nonostante i pettegolezzi di una presunta crisi.

Sebbene la giornalista e l'attore si siano sempre mostrati affiatati e complici, i più scettici continuano a non credere nella loro "buona fede". Secondo alcuni, la relazione avrebbe il solo scopo di fare ottenere visibilità ad entrambi grazie alle numerose copertine dei magazine. Al contrario, in un'intervista Leotta ha smentito ogni voce in tal senso: la diretta interessata si è domandata perché le persone non riescano a credere che esistono le favole.