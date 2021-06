Prosegue a gonfie vele la vacanza di Can Yaman e Diletta Leotta. I due, in questi giorni si trovano in Turchia, dove hanno scelto di passare un periodo di tempo così da permettere alla conduttrice sportiva di poter conoscere i genitori e i familiari del suo nuovo fidanzato. Tutto sta procedendo nel migliore dei modi, come testimoniano gli scatti e le storie che Can e Diletta si divertono a postare sui loro account social, dove sono seguiti da milioni e milioni di persone. E, nelle scorse ore, Diletta ha anche incitato il suo fidanzato a superare le sue paure.

Il viaggio in Turchia di Can e Diletta: la coppia felice e innamorata

Nel dettaglio, Can e Diletta su Instagram stanno rendendo partecipi i fan della vacanza di questi giorni in Turchia.

I due si sono concessi delle giornate solo per loro, tra tramonti super-romantici, tuffi in mare e massaggi rigeneranti in sauna.

La coppia, quindi, appare innamorata e felice contrariamente a tutto quello che si dice sul loro conto. Ad oggi, infatti, sono ancora in tanti coloro che hanno dei seri dubbi su questa relazione, ipotizzando addirittura che questa love story sia frutto di una "sceneggiatura" architettata a tavolino.

A quanto pare, però, il viaggio in Turchia della coppia Can-Diletta sembrerebbe dire il contrario, dato che i due hanno dimostrato di avere intenzioni serie con tanto di presentazioni ufficiali fatte in famiglia.

E, proprio durante questo soggiorno in Turchia, la bella Diletta Leotta ha spinto anche il suo fidanzato a superare le sue paure.

Diletta Leotta sprona il fidanzato Can Yaman a 'superare le paure'

In una story pubblicata su Instagram, si vede che Can Yaman è incerto sul fare o meno un tuffo dalla barca. La sua fidanzata, però, lo ha spronato a non arrendersi e a farlo lo stesso.

"Supera le tue paure", ha detto Leotta al suo fidanzato mentre lo riprendeva col cellulare, pronta ad immortalare il momento in cui Can si sarebbe tuffato in acqua.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E, alla fine, l'attore protagonista di Mr Wrong e DayDreamer, ha accettato il consiglio della sua amata e si è cimentato in questo tuffo.

Si torna a parlare di matrimonio per la coppia Can-Diletta

Intanto, in queste ultime ore si è tornato a parlare anche di un possibile matrimonio in arrivo per la coppia. Dopo le presentazioni in famiglia, sembrerebbe che Diletta abbia fatto breccia nel cuore della mamma di Can, al punto che la donna avrebbe dato il via libera alle nozze.

Sebbene ad oggi, i due diretti interessati non abbiano ancora confermato questi rumor, si vocifera che Can e Diletta potrebbero unirsi in matrimonio il prossimo 16 agosto, giorno in cui la Leotta festeggerà anche il suo 30esimo compleanno.