Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d’amore riservano molte novità per i fan. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 26 al 30 luglio, Selina scoprirà che Ariane intrattiene una relazione segreta con un uomo sconosciuto. Soltanto dopo, si scoprirà che l'uomo segreto di Ariane, in realtà è Erik. Nel frattempo Maja si pentirà del bacio scambiato con Florian e avrà una brutta reazione. Poi i due trascorreranno del tempo piacevole insieme e faranno un giro in tandem, tutto andrà per il meglio fino a quando i due non avranno un incidente, nel quale Florian si farà male alla testa.

Spoiler Tempesta d’amore: Selina scopre che Ariane ha una relazione segreta

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Selina scoprirà che Ariane sta nascondendo un uomo nella sua stanza, così le chiederà subito spiegazioni: la Kalenberg confesserà di avere una relazione segreta con un dipendente. Successivamente Selina noterà che Erik indossa l’orologio che lei aveva visto in precedenza nella camera di Ariane: in questo modo si renderà conto che è lui l’uomo segreto della sua amica. André, intanto, fingerà di aver recuperato la sua memoria e Werner sarà molto felice, tanto da organizzare subito una bella cena di famiglia per festeggiare il lieto evento, ma Leentje avrà paura che la verità possa uscire fuori.

In seguito, Erik proporrà a Robert di avviare insieme un hotel termale. Poco dopo l’uomo parlerà della proposta a Werner e insieme decideranno di dirlo anche a Christoph.

Maja turbata per il bacio scambiato con Florian

Maja sarà molto turbata dopo il bacio scambiato con Florian e dirà all’uomo di aver affrettato troppo i tempi, poi fuggirà via senza dargli ulteriori spiegazioni.

Poco dopo, però, la donna si pentirà della sua reazione e tornerà da Florian, ma lui non sarà molto contento, bensì disdegnerà le sue parole dicendole di voler restare soltanto buoni amici. André, intanto, avrà paura di non riuscire ad ingannare Michael, ma Leentje riuscirà subito a tranquillizzarlo, tanto che l’uomo sarà deciso a rivelare a Werner che il loro ristorante in Olanda è andato a fuoco, con l’unico scopo di farsi dare dei soldi.

Tutta la vicenda, però, sarà inventata da André e da Leentje, con l’obiettivo di trasferirsi alle Mauritius.

Florian batte la testa e finisce in ospedale

Maja inventerà di aver visto il coniglio Napoleone e chiederà a Florian di fare un giro in tandem con lei per poterlo ritrovare. L’uomo accetterà di aiutarla, ma la ricerca non porterà i risultati sperati, nonostante ciò i due trascorreranno dei bei momenti insieme, nei quali sembreranno ritrovare la loro serenità. Poco dopo, però, accadrà qualcosa di assai inaspettato: Maja prenderà la guida del tandem e all’improvviso la ruota del mezzo finirà contro un albero. Dopo l’incidente, la donna si accorgerà che Florian ha battuto la testa e perde sangue, sarà così che l'uomo verrà portato subito in ospedale, dove verrà ricoverato.

André falsifica i risultati del suo elettroencefalogramma

In seguito André cercherà di falsificare i risultati del suo elettroencefalogramma, cosicché Michael non scopra che lui ha finto di aver recuperato la memoria, ma il medico avrà comunque dei sospetti al riguardo. Robert e Werner, intanto, sembreranno assai soddisfatti dei progetti di Erik, in merito all'albergo termale, così decideranno di accettare la proposta. Infine, Lucy scoprirà che suo padre ha messo un annuncio per trovare una donna e chiederà aiuto a Joell per far tornare insieme i genitori, ma il suo piano sarà destinato a fallire quanto prima.