Per quanto concerne, invece, Antonino Spinalbese, erano sorte, poco tempo fa, alcune voci secondo le quali il fidanzato di Belen potrebbe partecipare a Pechino Express 2021, in coppia con Gustavo Rodriguez , padre della sua compagna. Ad ora, però, manca l'ufficialità riguardante questa nuova esperienza per il ligure ed il papà di Belen.

L'argentina ha postato uno scatto sui social in cui era ritratta con la neonata. La showgirl ha deciso, però, di non fotografare in modo integrale la bambina, ma è stata condivisa con i suoi numerosi follower un'istantanea nella quale si vede solo la gamba sinistra di Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese , fotografo e hair stylist ligure con cui Belen ha una storia d'amore da agosto 2020.

