Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per la sua storia d'amore con Diletta Leotta. Nei giorni scorsi, però, a catturare l'attenzione non era stata la sua relazione con la conduttrice sportiva di Dazn, ma la mascherina che indossava, per tifare la Nazionale azzurra, durante la partita Italia-Belgio. La protezione sul viso dell'attore turco, infatti, come fatto notare anche dall'influencer Deianira Marzano aveva il tricolore con le strisce orizzontali, anziché quelle verticali.

Poche ore fa però Can Yaman ha rimediato alla gaffe del 2 luglio, mostrandosi sui social con una nuova mascherina, con i colori disposti esattamente come la bandiera italiana.

Can Yaman tifa Italia agli Europei con la mascherina tricolore

Can Yaman, nella serata del 6 luglio, ha condiviso sul suo profilo Instagram un selfie, confermando, anche in questa occasione, di tifare Italia agli Europei. Nello scatto pubblicato sui social, Can era in compagnia del suo amico Roberto Macellari e ha scritto la didascalia: ''Partitona oggi'', aggiungendo, inoltre, le emoticon con le bandiere dell'Italia e della Spagna.

Nella fotografia, l'attore di Istanbul indossava la mascherina corretta, ossia con i colori verde, bianco e rosso disposti in verticale e invece non orizzontali, come la volta precedente.

Agli Europei Can Yaman tifa la Nazionale italiana

Can Yaman vive a Roma da ormai qualche mese e l'attore, che ha frequentato le scuole italiane ad Istanbul, non ha mai nascosto di amare il Bel paese.

Tranne nella partita disputata ad inizio Europei, in cui gli Azzurri giocavano contro la sua Turchia, il protagonista di DayDreamer ha poi sempre tifato Italia durante gli altri incontri.

Nella partita Italia-Belgio del 2 luglio Can aveva sostenuto gli azzurri, indossando una mascherina con il tricolore, ma la disposizione dei colori non era quella corretta.

La gaffe di Can Yaman con la mascherina

Nel match dei quarti di finale, infatti, l'attore turco ha indossato una mascherina con i colori verde, bianco e rosso, disposti in orizzontale, pertanto posizionati nel modo errato. In quell'occasione, Deianira Marzano aveva condiviso un messaggio privato ricevuto da un follower, facendo notare che il tricolore italiano, in realtà, ha le strisce verticali.

Per la semifinale degli Europei, poco prima del fischio di inizio della partita Italia-Spagna, però, Can Yaman ha rimediato alla gaffe fatta precedentemente, mostrandosi con l'accessorio corretto, quindi appunto con i colori in verticale.

Non resta pertanto che attendere le prossime storie Instagram dell'attore, per scoprire se, durante la partita, commenterà ciò che vedrà in televisione o se preferirà guardare in tranquillità il match, in compagnia del suo amico Roberto Macellari.