Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni giornaliere di Love is in the air. La tv soap turca attualmente va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 15:30.

Nella puntata di venerdì 9 luglio, Eda parlerà del matrimonio tra lei e Serkan. La notizia si diffonderà rapidamente e anche Ayfer verrà a saperlo. La ragazza reagirà molto male, ma non sarà la sola perché anche Serkan non sarà affatto felice delle parole di Eda. Nel frattempo, Aydan proverà in tutti i modi a convincere Selin a rinunciare a Ferit. I suoi tentativi, però, si riveleranno del tutto inutili.

Anticipazioni di Love is in the air del 9 luglio: Eda dirà di essere prossima alle nozze con Serkan

L'appuntamento di Love is in the air del 9 luglio si concentrerà sui tentativi di Eda di sabotare il matrimonio tra Selin e Ferit. I due non vedranno l'ora di allontanarsi per evitare che ostacoli, creati da terzi, possano rovinare il giorno del matrimonio.

Eda, messa alle strette, per conquistare la fiducia di Selin, ammetterà di essere prossima alle nozze con Serkan. Ovviamente si tratterà di una rivelazione azzardata che, nonostante tutto, attirerà l'attenzione di Selin.

Eda, per rendere il tutto più credibile, dirà di aver affidato ad Aydan il compito di aiutarla con l'abito.

Spoiler del 9 luglio di Love is in the air: Ayfer accuserà uno svenimento

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che, nella puntata del 9 luglio, la notizia del finto matrimonio tra Serkan ed Eda sarà sulla bocca di tutti. Melek, troppo entusiasta per riuscire a mantenere il segreto, ne parlerà con ogni suo conoscente.

Ayfer, però, avrà una reazione molto diversa rispetto alle altre amiche. In preda a uno shock improvviso, accuserà un malore e cadrà a terra. Sarà vittima di uno svenimento che, per fortuna, non porterà ad alcuna conseguenza.

Ayfer, non sentendosi a suo agio, avrà un confronto con Eda dove ammetterà di non voler partecipare alla cerimonia.

Serkan si infurierà con Eda

Nell'episodio del 9 luglio, Aydan si impegnerà per curare nei minimi dettagli la prova dei vestiti dei matrimoni di Eda e Selin. Il vero scopo, però, sarà quello convincere Selin a tornare sui suoi passi e a rinunciare a sposarsi. Eda le darà tutto il suo sostegno, ma la futura sposa apparirà irremovibile: ama Ferit e non ha alcuna intenzione di rinunciare al proprio sogno.

Engin nel frattempo avrà dei dubbi sulle dichiarazioni di Eda. Serkan, furioso per la diffusione della notizia, andrà subito a casa di Eda per parlarne. I due avranno un confronto che rischierà di scatenare una nuova lite.