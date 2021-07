Varie novità accadranno a Mr Wrong, la Serie TV che sta appassionando l'Italia in queste settimane insieme a Love is in the air, entrambe realizzate completamente in Turchia.

La trama della puntata serale prevista per il 13 luglio sui teleschermi di Canale 5 annuncia guai giudiziari per Ezgi Inal e Ozgur Atasoy. In particolare, la coppia passerà la notte in carcere a cause delle accuse infamanti del dottor Serdar.

Mr Wrong, puntata serale 13 luglio: Ezgi e Ozgur finiscono in carcere

Le anticipazioni di Mr Wrong - Lezioni d'amore riguardanti la nuova puntata serale in programma martedì 13 luglio dalle ore 21:20 dopo annunciano inediti colpi di scena per i fan della soap opera.

Scendendo nei dettagli, Ezgi (Ozge Gurel) verrà rinchiusa in carcere dopo essere stata accusata di frode aziendale da Serdar. Proprio quest'ultimo si dichiarerà innocente, dando tutta la colpa all'albergatore Tolga (Serhat Paril) e Irem. Ozgur, a questo punto, si auto-accuserà, tanto che i protagonisti della serie tv trascorreranno la notte in carcere.

Al mattino dopo, Ezgi e Ozgur (Can Yaman) verranno scarcerati grazie all'intervento di Serdar, che - fingendo di essersi pentito - denuncerà Irem colpevole dei misfatti alla polizia.

Serdar vuole riconquistare la Inal

Durante la puntata serale di Bay Yanlis in programma il 13 luglio su Canale 5, tutta l'attenzione sarà focalizzata sulle macchinazioni di Sedar.

In dettaglio, l'uomo avrà intenzione di riconquistare il cuore di Ezgi, tanto da voler passare come un eroe davanti ai suoi occhi. Inoltre, il dottore cercherà di mettere in difficoltà Ozgur provocando una serie di guai all'interno del nuovo locale.

In questo frangente, l'uomo confesserà alla pr di essere sicuro del coinvolgimento dell'albergatore Tolga nell'acquisto de La Gabbia.

Non contento, Serdar informerà Inal di avere intenzione di fornire prove in modo tale che Ozgur possa ricattare Tolga e riprendersi il suo amato ristorante.

Alla fine, Ezgi non accetterà il piano del dottore. Un incontro che sarà notato da Ozgur, che siamo sicuri non la prenderà affatto bene.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata di Mr Wrong trasmessa il 6 luglio su Canale 5, Ezgi verrà accusata di diffusione di dati sensibili dell'azienda di Tolga alla concorrenza. Per questo motivo, il dispotico ristoratore avrà intenzione di denunciarla alla polizia. Ad aiutare la ragazza in questa delicata situazione ci penseranno Ozgur e Deniz, la quale troverà alcune prove per dimostrare la sua innocenza grazie alle sue conoscenze legali.

La serie tv con Can Yaman è in programma ogni martedì in prima visione su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita di "Mediaset Play Infinity".