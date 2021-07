Su Canale 5 prosegue la messa in onda della serie televisiva turca Brave and Beautiful (che in lingua originale ha il titolo Cesur ve Güzel).

La puntata che verrà trasmessa nel pomeriggio di mercoledì 28 luglio 2021 non deluderà i telespettatori, infatti non mancheranno i colpi di scena e i momenti di tensione.

Dalle anticipazioni si evince che la narrazione, ancora una volta, si soffermerà sul protagonista Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), il quale a sorpresa stringerà un accordo economico con i contadini tormentati dal potente Tahsin Korludağ (Tamer Levent) con cui ha un conto in sospeso, riuscendo a diventare il nuovo proprietario delle loro terre.

L’obiettivo del coraggioso e astuto giovane (che ha lasciato un piccolo quartiere di Istanbul per riuscire portare al termine la sua vendetta nella città di Korludag) sarà quello di occuparsi della produzione dell’olio di semi di zucca.

Anticipazioni di Brave and Beautiful, episodio di mercoledì 28 luglio: Tahsin non smette di vessare i contadini

Gli spoiler su ciò che succederà nel corso del diciottesimo episodio della serie televisiva turca, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 28 luglio 2021 dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa (prima della messa in onda dell’altra soap opera Love is in the air), svelano che Tahsin sarà sempre più cattivo.

Il temutissimo uomo continuerà vessare i proprietari terrieri e Cesur approfitterà della situazione: nello specifico quest’ultimo si impossesserà degli appezzamenti dei contadini in questione.

Trame di Brave and Beautiful, Cesur vuol produrre olio di semi di zucca nelle terre appena acquistate

Successivamente Cesur Alemdaroğlu motiverà la ragione del suo acquisto ai propri soci: in particolare il coraggioso giovane farà un annuncio del tutto inaspettato, dato che sarà determinato a destinare le terre dei contadini ormai in suo possesso alla produzione di olio di semi di zucca.

Quale sarà il prossimo passo di Cesur? Per sapere quale altro stratagemma metterà in atto per riuscire a farla pagare una volta per tutte al suo acerrimo nemico Tahsin, nonché responsabile della morte di suo padre, non rimane altro che attendere i prossimi sviluppi, che si preannunciano ricchi di intrighi e sorprese come al solito.

Ma soprattutto il padre della bella e giovane protagonista femminile Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) in quale modo reagirà?