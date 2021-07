Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la popolare soap opera grande protagonista dei pomeriggi degli italiani.

Le trame delle puntate americane, in onda a breve su Canale 5, raccontano brutte notizie per Steffy Forrester (interpretata dall'attrice Jacqueline MacInnes Wood). La ragazza, infatti, perderà temporaneamente la custodia di sua figlia Kelly ai danni di Liam Spencer dopo la scoperta della sua dipendenza da medicinali.

Beautiful: Steffy nasconde i dolori dell'incidente

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in Italia annunciano che Liam prenderà una drastica decisione.

Tutto si svilupperà quando Steffy riprenderà conoscenza dopo essere stata travolta da Bill con la sua autovettura. La ragazza accuserà subito dei fortissimi dolori alla schiena. All'inizio, la giovane Forrester cercherà di sopportare il dolore con grande dignità per poi iniziare ad assumere degli antidolorifici consigliati dal dottor Finn.

Una volta tornata a casa, Steffy apparirà felice di poter tornare ad accudire sua figlia Kelly, nascondendo a tutti il dolore postumo dell'incidente provocato da Bill.

Thomas, invece, tornerà a Los Angeles per veglia sulla sorella, la quale apparirà molto dolorante.

Steffy diventa dipendente dai medicinali

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato, Liam e Hope trascorreranno molto tempo in compagnia di Kelly per dare modo a Steffy di recuperare le forze in seguito al ricovero in ospedale.

Tuttavia, la giovane Forrester dimostrerà di non riuscire più a sopportare il dolore, tanto che Thomas le consiglierà di assumere delle pasticche più forti, chiedendo l'aiuto di Vinnny.

In questo modo, la donna inizierà a diventare dipendente dei medicinali usati per alleviare il dolore, fino ad arrivare a perdere letteralmente il controllo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Liam e Hope, infatti, appariranno molto in ansia quando Steffy verrà trovata svenuta nella sua abitazione.

Liam porta via la figlia Kelly alla madre

In seguito, Liam inizierà a rovistare tra i cuscini del divano e si imbatterà in un flacone di pasticche procuratele da Vinny. Spencer deciderà di portare via la figlia Kelly da sua madre dopo averla vista in estrema difficoltà a causa della sua dipendenza.

Una decisione che farà perdere il controllo a Steffy.

Infine, Thomas informerà Ridge che sua sorella è diventata dipendente dai farmaci.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli, si ricorda che Beautiful va in onda ogni giorno sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita di "Mediaset Play Infinity".