Denis Dosio è finito al centro del clamore mediatico: il giovane influencer ha pubblicato, su Instagram, alcuni scatti in compagnia di Matteo Salvini. A tutti coloro che l'hanno insultato, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione. Il 20enne ha invitato tutti a utilizzare dei termini più consoni sui social per rivolgersi al prossimo.

L'accaduto

Il 20enne si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo come opinionista nei salotti di Barbara d'Urso. Inoltre, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5, ma poche settimane dopo è stato squalificato per avere pronunciato una parola blasfema.

Nella giornata di domenica 25 luglio, Denis Dosio è finito al centro di un polverone mediatico.

Il giovane al Papeete di Milano Marittima ha incontrato il leader della Lega Nord Salvini. Di conseguenza, l'ex gieffino ha deciso di immortalare l'incontro. In una stories, Denis ha chiosato: "Quando la storia incontra l'arte contemporanea". In una seconda stories, il diretto interessato ha scritto: "Il resto lo troverete nei libri di storia".

Gli insulti e la replica

A quanto pare, le foto di Denis Dosio non sono piaciute ad alcuni followers. Come spiegato dal giovane influencer, alcuni utenti hanno cominciato a insultarlo senza motivo mentre altri hanno fatto sapere di togliere il follow. Di fronte agli insulti gratuiti, il diretto interessato ha deciso di non restare in silenzio.

Il 20enne ha esordito: "Più andiamo avanti, più penso che stiamo arrivando ad una società di trogloditi". L'ex gieffino ha precisato che non ci si può scagliare contro una persona solamente perché non si condivide l'orientamento politico o non si nutre simpatia per lei. A tale proposito, il diretto interessato ha precisato che sul proprio account pubblica le foto con chi vuole senza rendere conto a nessuno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, Denis ha spiegato di non essersi mai esposto politicamente. Infine, Denis Dosio ha invitato tutti alla calma: "Raga sciallatevi, fa male questo virus".

L'ex gieffino perde followers

Stando ai dati riportati da Not Just Analytics, Denis Dosio in meno di 20 ore avrebbe perso circa 2.000 "seguaci" a causa degli scatti con Matteo Salvini.

Ma non solo, tra le persone che hanno ritenuto inopportuno il gesto dell'ex gieffino c'è anche Gabriele Parpiglia. Lo storico autore televisivo ha invitato i suoi fan a decidere con cura e responsabilità quali persone seguire o meno sui social. Sebbene Parpiglia non abbia specificato contro chi ce l'avesse tra Dosio e Salvini, ha chiosato: "Non sono queste le persone che aiutano l'Italia o che ci strapperanno un sorriso sui social".