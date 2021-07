Le anticipazioni della nuova soap opera Brave and beautiful sono ricche di novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 26 al 30 luglio su Canale 5, Fugen riuscirà a fuggir dalla clinica e si perderà nel bosco. Non ci vorrà molto, però, prima che la donna venga ritrovata da Tahsin. Quest'ultimo accompagnerà subito Fugen da suo figlio, mentre Korhan inviterà Hulya a trasferirsida loro. Durante la cerimonia di Sirin e Kemal, però, la madre di Cesur accuserà Thasin di essere un assassino. In seguito Tahsin deciderà di sposare la farmacista Adalet.

Fugen si perde nel bosco e viene ritrovata da Tahsin

Nelle prossime puntate di Brave and beautiful, Fugen sfuggirà al controllo dell’infermiera e si perderà nel bosco, ma poco dopo verrà ritrovata da Tahsin, il quale la riporterà immediatamente da suo figlio Cesur. In seguito, durante il matrimonio di Kemal e Sirin, Fugen accuserà Cesur davanti a tutti i presenti di essere un assassino, ma Suhan giustificherà il comportamento della donna e confesserà a suo padre che soffre di Alzheimer. Successivamente Korhan inviterà Hulya a trasferirsi a casa loro, per poter seguire meglio la gravidanza di Cahide. La donna accetterà subito l’offerta, ma Cahide non sarà tanto felice e avviserà la donna di non fare “passi falsi” nei suoi confronti.

Tahsin decide di sposare Adalet

Cesur deciderà di acquistare gli appezzamenti dei proprietari che sono stati oppressi da Tahsin. Poco dopo il giovane avviserà i suoi soci di aver comprato le terre per destinarle alla produzione di olio di semi di zucca. Successivamente Tahsin deciderà di sposare la farmacista Adalet, ma non tutti i membri della sua famiglia saranno d’accordo con la sua decisione.

Suhan, intanto, si ubriacherà in compagnia di Cesur. Dopo il suo matrimonio, Adalet cercherà di riconciliarsi con Suhan, la quale sarà alquanto scossa per la novità. Bulet, intanto, scoprirà che Hulya ha confessato a Turan che il figlio che porta in grembo in realtà è il suo. Infine, Turan vorrà avere altri soldi, sarà così che Cahide e Bulent decideranno di eliminarlo e coinvolgeranno nel loro piano anche Cesur.

Dove guardare le puntate di Brave and beautiful in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Brave and beautiful è possibile rivedere gli episodi già trasmessi in televisione, grazie alla piattaforma dedicata MediasetPlay. La registrazione al sito è completamente gratuita e al suo interno si possono trovare altri contenuti interessanti riguardo le trame e gli spoiler della soap opera turca.