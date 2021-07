Tra i protagonisti dello spettacolo che hanno raggiunto la popolarità grazie a Uomini e donne di Maria De Filippi vi è Luca Dorigo. In passato è stato più volte protagonista della trasmissione dei sentimenti di Canale 5, dove si è messo in gioco nelle vesti di tronista per cercare la sua anima gemella. A distanza di anni dalla sua esperienza nel programma Mediaset, Luca è tornato a raccontarsi in una lunga intervista a Fanpage, dove ha avuto modo di parlare del suo rapporto con la conduttrice, ma anche delle due corteggiatrici che scelse ai tempi del suo percorso da tronista.

Il retroscena di Luca Dorigo sulla partecipazione a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'ex tronista Luca ha svelato dei retroscena su Maria De Filippi ed ha parlato di come appariva ai suoi occhi la padrona di casa di Uomini e donne, che per diverse volte le ha dato la possibilità di trovare l'anima gemella.

"Ai miei occhi è sempre stata una persona introversa, molto timida e riservata, ma non per questo non sensibile", ha ammesso Luca parlando del suo rapporto dietro le quinte con la conduttrice, volto simbolo della rete ammiraglia del Biscione.

A tal proposito, non ha nascosto che all'epoca delle sue esperienze da tronista gli sarebbe piaciuto poter avere modo di approfondire maggiormente la conoscenza con Maria De Filippi e magari avere modo di parlare più volte con lei, cosa che non è accaduto.

Maria De Filippi e il rapporto con l'ex tronista Luca

Del resto, quando si mise in gioco come tronista, Luca aveva appena 25 anni ed ha ammesso che ritrovarsi di fronte a un "mostro sacro della comunicazione" un po' lo frenava.

Ecco perché, alla luce dell'esperienza che ha accumulato nel corso di questi anni dopo l'esperienza a Uomini e donne, Luca si comporterebbe diversamente.

Intanto, a distanza di anni dalla sua scelta finale che catalizzarono l'attenzione di milioni e milioni di spettatori su Canale 5, Luca è tornato a parlare anche delle due ragazze che avevano fatto breccia nel suo cuore ai tempi della trasmissione.

Le parole di Luca Dorigo sulle sue ex corteggiatrici a Uomini e donne

A proposito di Amalia, che fu la scelta finale di Luca Dorigo, l'ex tronista ha ammesso che di lei conserva soltanto dei buoni ricordi e se gli dovesse capitare la possibilità di rivederla per strada, si fermerebbe volentieri a scambiare quattro chiacchiere con lei.

Situazione differente, invece, per quanto riguarda Angelique: l'ex tronista ha ammesso di non aver mantenuto un rapporto con la sua pretendente che, all'epoca della scelta, rimase molto ferita e amareggiata dalla sua decisione.

"In quel momento ero felice e contento di avere accanto i riccioli d'oro di Amalia", ha ammesso Luca, sottolineando che se potesse tornare indietro si comporterebbe diversamente.