Luca Marzano alias Aka7even è finito al centro del clamore mediatico. Scendendo nel dettaglio, un utente ha segnalato a Deianira Marzano di avere incontrato in un bar l'ex allievo di Amici. Stando alla segnalazione, il cantante avrebbe snobbato alcuni fan e si sarebbe mostrato poco disponibile. In seguito alla polemica, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione.

L'episodio incriminato

Attraverso una stories di Instagram, Deianira Marzano ha riportato un messaggio ricevuto da un follower. Nel dettaglio, l'utente ha spiegato di essere un padre di famiglia e di avere incontrato Aka7even in un bar.

A quel punto, suo figlio essendo un fan del cantante avrebbe chiesto una foto e un autografo, ma gli sarebbero stati negati.

L'utente ha sostenuto che Luca sarebbe poco disponibile con i suoi simpatizzanti. Inoltre, la ragazza che era con lui avrebbe ironizzato sulle persone che erano in fila per fare una foto con il loro beniamino. Secondo il follower, gli atteggiamenti "viziati" di questi cantanti non gioverebbero alla loro carriera.

La replica

Dopo avere letto alcuni commenti negativi sulla sua persona, Aka7even ha rotto il silenzio. Il cantante - ex allievo di Anna Pettinelli all'interno del talent - ha chiosato: "Smentisco". Il giovane ha precisato che chiunque lo conosce sa benissimo che non si è mai tirato indietro nel dare le giuste attenzioni ai suoi fan.

L'artista ha ribadito di essere sempre stato molto disponibile con tutti: "Mi rammarica leggere false notizie a riguardo". Il diretto interessato si è domandato come sia possibile che alcune persone facciano determinate allusioni senza alcun fondamento. Infine, Aka7even ha concluso con una dedica ai suoi sostenitori: "Vi voglio sempre bene".

In seguito alla posizione di Luca Marzano, la blogger Deianira ha spezzato una lancia a favore dell'artista. Secondo l'influencer, Aka7even è sincero e qualcuno ha solamente cercato di infangarlo.

Luca è single, Martina felice con Raffaele

Di recente, su Instagram, Aka7even ha fatto sapere di essere single. All'interno del talent-show, il cantante campano aveva intrapreso una storia con Martina Miliddi, ma tra i due le cose non sono andate bene.

Mentre l'autore di "Loca" non è riuscito a ritrovare la serenità dal punto di vista sentimentale, la sua ex è felicemente fidanzata con un altro ex compagno di scuola. Stiamo parlando di Raffaele Renda: i due sui social hanno pubblicato per i fan il primo bacio di coppia.