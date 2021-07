Tra le fiction più attese della prossima stagione tv vi è sicuramente Doc - Nelle tue mani 2, la serie medical con Luca Argentero, di cui sono già in fase di preparazione le nuove puntate. Dopo il grande successo di pubblico e critiche della prima stagione, la Rai ha dato il via libera alla seconda stagione e i colpi di scena non mancheranno. Le prime anticipazioni rivelano che al centro dell'attenzione continuerà ad esserci il dottor Andrea Fanti, il quale potrebbe ritrovarsi coinvolto in una sorta di triangolo sentimentale, dovuto all'arriva di una nuova dottoressa in corsia.

Le ultime anticipazioni sul cast di Doc - Nelle tue mani 2

Nel dettaglio, le anticipazioni su Doc - Nelle tue mani 2 rivelano che ci sarà una new entry che non passerà inosservata nel corso delle nuove puntate della fiction.

Trattasi dell'attrice ed ex Miss Italia, Giusy Buscemi, che quest'anno ha raggiunto il massimo della popolarità con la Serie TV Un passo dal cielo, di cui è stata protagonista al fianco di Daniele Liotti.

Già vista in passato anche nelle prime stagioni de Il Paradiso delle signore, Giusy Buscemi si prepara ad approdare nel cast della serie medical di Rai 1, che lo scorso anno ha ottenuto risultati d'ascolto eccezionali, con una media di oltre 7 milioni e mezzo di fedelissimi a settimana.

Andrea Fanti potrebbe ritrovarsi al centro di un triangolo d'amore

La Buscemi vestirà i panni di una nuova dottoressa, la quale dal momento in cui arriverà in corsia, finirà per stravolgere l'esistenza di Andrea Fanti.

Le anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che la nuova dottoressa con il suo fascino, dovrebbe riuscire a far breccia nel cuore del dottore interpretato da Luca Argentero, rendendolo protagonista di quello che potrebbe essere il triangolo sentimentale che animerà questa seconda stagione della fiction.

Andrea Fanti, infatti, si ritrova già diviso tra la sua ex moglie Agnese e l'ex amante Giulia: un rapporto che potrebbe diventare ulteriormente complicato dopo l'arrivo dell'aitante dottoressa interpretata da Giusy Buscemi.

L'arrivo di Marco Rossetti: anticipazioni Doc 2

Ma, le anticipazioni riguardanti Doc - Nelle tue mani 2, rivelano che questa non sarà l'unica novità che gli spettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime puntate, in onda dal 2022 in poi sulla rete ammiraglia Rai.

Tra le new entry, infatti, è confermata la presenza dell'attore Marco Rossetti, che quest'anno si è fatto conoscere nella fiction Buongiorno mamma.

Anche lui, super-sexy e tenebroso, pare che sia destinato a portare un po' di scompiglio tra le corsie dell'ospedale. Si vocifera, infatti, che il nuovo dottore potrebbe prendere il posto di un volto noto della fiction che dovrebbe uscire di scena.