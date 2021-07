Raccolgono ancora successi Giulia Stabile e Sangiovanni: la coppia nata tra i banchi di Amici 20 è più unita che mai. A dimostrazione di ciò, i due giovani hanno deciso di unire la loro arte per rendere ancora più speciale il video di Malibù. L'attesa per i fan è giunta agli sgoccioli: venerdì 23 luglio alle 14:00, uscirà il videoclip ufficiale della hit che si è già guadagnata 4 dischi di platino: ad annunciarlo è stato proprio il cantautore sul suo profilo Instagram. Immediatamente la voce si è diffusa sui social: un piccolo spoiler ha confermato quella che era fino a ieri un'ipotesi, cioè che Giulia sarà protagonista con il fidanzato.

Non solo, la ballerina Giulia ha creato una coreografia sul testo della canzone che appena postata su TikTok ha mandato in tilt il web.

Il balletto di Giulia virale sui social

''Questa è la coreografia ufficiale che vedrete nel video creata e ballata da my wife Giulia'', così Sangiovanni ha mostrato il balletto che vede protagonista la ballerina che ha raggiunto un nuovo traguardo, cioè 'creare' danza. L'annuncio del videoclip è stato fatto con un piccolo spoiler in cui si vedono i Sangiulia sorridenti e felici: tutto ciò in poco tempo ha mandato in visibilio i follower dei due artisti, che li amano sia singolarmente sia come coppia. Nemmeno 40 anni in due, Giulia e Sangio insieme sono un vero portento.

Sottolineando che il cantautore vicentino ha definito Giulia come 'my wife', ossia mia moglie, gli utenti del web hanno fatto i complimenti a entrambi nell'attesa di poter vedere tutto il video per intero. La vincitrice dell'ultima edizione di Amici, che ha numerosi impegni di lavoro, appare raggiante, d'altra parte la bravura della romana è stata sotto gli occhi di tutti durante la permanenza all'interno della scuola, ma anche adesso che è fuori.

Giulia emula il look di Sangiovanni

Quello che ha stupito di Giulia, oltre ai suoi passi di danza, è stato il look mostrato nella coreografia che sembra riprendere i colori usati molto spesso dal suo fidanzato, ma che le donano particolarmente: bandana viola in testa, dello stesso colore dei pantaloni da hip hop e camicia e calzettoni rosa.

D'altra parte Sangiovanni avrà deciso di puntare sulla fidanzata per il suo videoclip non sono per l'amore che li lega, ma anche per la presa che Giulia ha sul pubblico. Non c'è persona che non venga a contatto con Giulia che non lodi le qualità artistiche ma anche personali. Sangio e Stabile hanno una carriera davanti che si prospetta lunga e piena di soddisfazioni: della coppia si sentirà parlare ancora per lungo tempo.