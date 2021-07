Colpo di scena per i fan di Alessandro Cosentini, amatissimo attore ne Il Paradiso delle Signore. A finire al centro dell'attenzione sono stati alcuni suoi post pubblicati sul profilo ufficiale Instagram. Nelle foto, Cosentini posa sorridente insieme a parte del cast di Don Matteo, che tornerà su Rai 1 nella nuova stagione televisiva con la tredicesima stagione. Dunque, addio Cosimo ne Il Paradiso delle Signore per approdare nella serie cult con Terence Hill?

Alessandro Cosentini sul set di Don Matteo 13

In una Spoleto soleggiata di luglio, Alessandro Cosentini posta delle foto sul suo profilo Instagram e arrivano migliaia di commenti da parte dei fan incuriositi.

Come mai è sul set di Don Matteo 13? L'attore non ha dato la conferma ufficiale, ma nemmeno smentite.

Quello che è certo è che è sul set della serie Rai campionessa di ascolti di Rai 1. Tra le persone taggate negli scatti, anche Maurizio Lastrico, attore in Don Matteo 13. Alessandro Cosentini ha pubblicato anche altre foto con Nathalie Guetta e Nino Frassica. Insomma, poco spazio ai dubbi e una piacevole sorpresa per i fan dell'attore.

A confermare l'arrivo di Cosentini nella serie, lo scatto con Terence Hill nelle vesti di Don Matteo, accompagnato da una simpatica didascalia: ''Siamo in missione per conto di Dio''. Tantissima la felicità dei follower che hanno inondato di domande Alessandro Cosentini, curiosi di scoprire qualcosa di più sul suo ruolo in Don Matteo.

Tuttavia, questa non è l'unica sorpresa che l'attore ha in serbo per i fan.

Il Paradiso delle Signore 6, torna Cosimo

Qualche giorno fa, Alessandro Cosentini ha postato delle Instagram Stories e delle foto anche negli studi Videa, nel quali vengono girate le scene de Il Paradiso delle Signore. L'attore non compare nel cast ufficiale della tredicesima stagione, ma tornerà comunque nelle nuove puntate.

Cosentini ha però deluso le aspettative di tutti coloro che speravano in un ritorno definitivo di Cosimo nella soap, specificando che si trovava sul set ''di passaggio''. Ci potrebbe essere dunque un incontro chiarificatore tra il tormentato Bergamini, che ha scelto di voltare pagina all'estero, e Gabriella.

Al contrario di Alessandro Cosentini, Ilaria Rossi ci sarà nella tredicesima stagione.

Gabriella sarà dunque a Milano, ma senza il marito. Che ne sarà della sua nuova vita? Non si esclude che possa riaccendersi la scintilla con Salvatore, ora che Cosimo è lontano dagli occhi e dal cuore. A proposito di nuove entrate ne Il Paradiso delle Signore, ci sarà anche quello del misterioso Marco, il nipote della contessa Adelaide. Chissà che non sia una pedina fondamentale per arrivare alla soluzione del giallo Ravasi.