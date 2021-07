Le anticipazioni della stagione 17 di Tempesta d’amore si concentrano maggiormente sui progetti di Erik Vogt. Quest’ultimo avrà un’accesa discussione con Florian perché il giovane guardaboschi del Furstenhof non apprezzerà la costruzione dell’hotel Termale e niente gli farà cambiare idea. Nel frattempo, André Konopka porterà avanti la sua messinscena, ma Rosalie Engel scoprirà tutto e gli consiglierà di raccontare tutta la verità a Werner Saalfeld. Lo chef del lussuoso albergo cercherà di comprare il suo silenzio con i soldi, Rosalie si lascerà corrompere?

Infine, nelle nuove puntate italiane della seguitissima soap creata di Bea Schimdt, in programma da sabato 31 luglio a venerdì 6 agosto, Maja e Florian trascorreranno una bellissima giornata insieme, ma le cose non andranno come sperato dalla ragazza.

Anticipazioni italiane Tempesta d’amore: Maja e Florian si abbandonano alla passione

Florian e Maja, soli nella baita del guardaboschi, si lasceranno travolgere dalla passione. Per la figlia adottiva di Selina sarà la prima volta dopo la storia d'amore con Frederick, l'uomo che l’aveva tradita nel giorno delle loro nozze, e sarà convinta di aver ritrovato la felicità. Ma ben presto si renderà conto che il destino ha in mente altri piani per lei. André, per paura che Michael possa scoprire le sue bugie sulla memoria, cercherà di imbrogliare il dottore falsando i risultati dell’elettroencefalogramma.

Hieronimus sarà molto preso da una donna appena conosciuta, e Lucy farà di tutto per salvare il matrimonio dei suoi genitori. Infatti, la sorella della defunta Romy tenterà in tutti i modi di trovare la lettera di suo padre in risposta a una donna che lui ha perso la testa, ma tutti i suoi sforzi risulteranno vani, infatti, il padre riuscirà a incontrare questa signora.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Erik cerca di ottenere il benestare del giovane Vogt

Nelle prossime puntate italiane della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore si assisterà a un’accesa discussione tra Erik e Florian. Il primo vorrebbe costruire l’hotel termale che collega con il Furstenhof, ma il secondo giurerà a se stesso che farà di tutto e di più per evitare che trasformino il bosco in un cantiere.

Christoph farà delle indagini approfondite e scoprirà che la strada che collega i due hotel potrà essere realizzata solo su consenso di Florian.

Robert, preoccupato per il ginocchio della nipote di Alfons e per il suo futuro, cercherà di convincerla a farsi visitare da una dottoressa esperta in interventi di microfratture. Il guardaboschi Vogt, intanto, sarà deciso di non dare il benestare per la costruzione della strada che condurrebbe all’hotel termale. Nel frattempo, Amelie scoprirà di aver vinto alla lotteria.

Spoiler Tempesta d’amore fino al 6 agosto: Rosalie racconta a Werner la verità su André

Il signor André Konopka cercherà di convincere Rosalie ad accettare i suoi soldi, ma la signora Engel li rifiuterà categoricamente e lo spronerà a raccontare tutta la verità al fratello Werner.

Leentje sarà stanca di vivere nella menzogna e deciderà di seguire il consiglio di Rosalie. Per evitare che il vecchio albergatore venda la palazzina, la signora Engel gli racconterà a che gioco stanno giocando André e Leentje.