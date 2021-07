Giallo su Che Dio ci aiuti 7, la fortunatissima fiction con protagonista Elena Sofia Ricci, reduce da una sesta stagione con ascolti record. I numerosi fan che hanno seguito le avventure di suor Angela e di tutte le altre protagoniste del celebre convento, si aspettavano di rivedere, entro la fine della prossima stagione televisiva, le nuove puntate su Rai 1, ma così potrebbe non essere. A mettere un freno sul futuro della fiction è stata proprio Elena Sofia Ricci in una recente intervista concessa a La Stampa. "Per adesso basta con Suor Angela", ha dichiarato l'attrice.

Il retroscena su Che Dio ci aiuti 7: futuro in bilico?

Nel dettaglio, l'ultima stagione di Che Dio ci aiuti ha concluso la sua messa in onda con un'ottima media di oltre cinque milioni di fedelissimi spettatori che, per tutte le dieci settimane, hanno seguito con attenzione e interesse le vicende di suor Angela e suor Costanza. La fiction, con una media superiore al 22% di share, sembrava ormai destinata ad una settima stagione, per la gioia dei fan che sperano ancora di continuare a vedere le nuove puntate sempre su Rai 1. Eppure, le ultime dichiarazioni di Elena Sofia Ricci sembrano aver fatto crollare le certezze intorno al futuro della Serie TV.

Le parole di Elena Sofia Ricci su Suor Angela e Che Dio ci aiuti 7

"Con Suor Angela, almeno per adesso, basta", ha ammesso l'attrice nel corso di una recente intervista, spiazzando così i fan di Che Dio ci aiuti 7. Dalle sue parole, infatti, sembrerebbe di capire che per il momento non sarebbe in programma una settima stagione della fiction o che comunque l'attrice non sarebbe disposta a tornare di nuovo sul set di questa serie che l'ha consacrata come volto di punta della lunga serialità Rai.

Del resto, la stessa Elena Sofia Ricci, in una serie di interviste rilasciate anche negli anni passati, ha sempre ammesso di non essere una grande estimatrice delle produzioni in serialità, che si ripetono per diversi anni. Al tempo stesso, però, aveva ammesso che con Suor Angela e quindi con Che Dio ci aiuti, aveva fatto un'eccezione perché si tratta di un personaggio che le sta particolarmente a cuore.

Diana Del Bufalo potrebbe lasciare il cast della settima stagione

Cosa succederà a questo punto? L'attrice tornerà sui suoi passi e prossimamente potrebbe ritornare sul set della fiction campione di ascolti del prime time di Rai 1 oppure si tratta di un addio definitivo? In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nelle ultime settimane si era parlato anche di una possibile uscita di scena di Diana Del Bufalo dal caso di Che Dio ci aiuti 7, dopo il suo rientro nel corso della sesta stagione, apprezzato particolarmente dal pubblico che ha avuto modo di rivedere all'azione Monica.