Il Paradiso delle Signore 6 tornerà su Rai 1 dal 13 settembre 2021 e gli affezionati della soap opera ambientata nella Milano degli anni '60 non vedono l'ora. Uno degli attori più amati, vuoi per bellezza vuoi per bravura, è senza dubbio Alessandro Cosentini, il tenebroso Cosimo Bergamini che ha vinto su Salvatore per avere il cuore di Gabriella.

Cosimo e Gabriella si sono sposati a dispetto di ogni aspettativa, ma la felicità è durata poco. Tutto è precipitato dopo il ritrovamento della lettera di Arturo, il padre di Bergamini, nella quale erano contenute precise accuse ai danni di Umberto Guarnieri.

Cosimo ha perso la testa, ossessionato dall'idea di incastrare il commendatore. E, a fare il resto, la gelosia mai passata per Salvo. Che cosa succederà nelle nuove puntate?

Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni delle puntate su Rai 1 dal 13 settembre

A dare le prime anticipazioni ufficiali sugli episodi della nuova stagione ci ha pensato l'Ufficio stampa Rai. Umberto e Adelaide dovranno fare pace con il loro segreto che riguarda la scomparsa di Achille, mentre a Villa Guarnieri arriverà il misterioso Marco, nipote della contessa.

E poi ancora, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 ci sarà il caos nella famiglia Amato dopo che Giuseppe sarà costretto a rivelare che cosa è successo davvero in Germania: Petra è la sua amante e aspetta un figlio da lui.

A movimentare ancora di più la situazione, anche il ritorno di Tina, ora affermata cantante.

Gabriella e Cosimo si perderanno definitivamente? Nel cast non compare il nome di Alessandro Cosentini, dunque si presuppone che il loro sarà un addio. L'attore ha postato di recente delle Stories che confermano questa ipotesi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alessandro Cosentini sul set de Il Paradiso delle Signore 6

L'attore ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram alcune Stories nelle quali veste i panni di Cosimo. Dopo una foto in cui scherza con la sua "amica geniale" Giulia Arena (Ludovica nella soap), Alessandro Cosentini ha fatto intendere di star girando una scena de Il Paradiso delle Signore.

Cosentini, vestito con un completo elegante d'epoca, scrive in una didascalia di una sua Stories: "Di passaggio". Dunque, è probabile che ci sia ancora un incontro tra Gabriella e Cosimo, forse per chiarire e darsi una possibilità o forse per dirsi addio definitivamente.

Manca poco al ritorno de Il Paradiso delle Signore 6 e solo dal 13 settembre 2021 si saprà cosa il destino avrà riservato per Gabriella e Cosimo. Ciò che è certo è che la stilista ci sarà, visto che Ilaria Rossi, la sua interprete, compare nel cast, a differenza invece di Alessandro Cosentini.