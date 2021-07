Elisabetta Gregoraci è tornata alla conduzione sul piccolo schermo. La showgirl calabrese dopo la partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha ripreso in mano le redini di Battiti Live, lo show musicale dell'estate di Italia 1, che la vede protagonista al fianco di Alan Palmieri. Nel cast di questa nuova edizione del programma, in onda ogni martedì sera in tv, è presente anche Tommaso Stanzani, noto al pubblico per la sua partecipazione ad Amici 20 ma anche per la sua storia d'amore con Tommaso Zorzi. Ed è stato proprio Stanzani a rivelare dei retroscena su Elisabetta, legati al dietro le quinte dello show.

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci tra critiche e successo tv

Nel dettaglio, dopo la prima puntata di Battiti Live trasmessa questa settimana su Italia 1, non sono mancate le critiche nei confronti di Elisabetta Gregoraci.

In tanti, soprattutto sui social, hanno puntato il dito contro lo stile di conduzione della showgirl calabrese, ritenendo che sia troppo legata al "gobbo" e poco spontanea.

Accuse alle quali la showgirl calabrese, per il momento, ha preferito non replicare in prima persona concentrandosi sulle prossime puntate del programma di Italia 1 e godendosi gli ottimi ascolti registrati al debutto, con una media che ha sfiorato il muro dei due milioni di telespettatori in prime time.

Il retroscena di Tommaso Stanzani su Elisabetta

Tuttavia, a spezzare una lancia a favore di Elisabetta ci ha pensato anche il giovane Tommaso Stanzani, che dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, è stato scelto come componente del corpo di ballo di Battiti Live 2021.

Il giovane Tommaso, in queste settimane è al centro dell'attenzione anche per la sua storia d'amore con Tommaso Zorzi.

I due, proprio durante le riprese dello show, hanno trascorso diverse giornate di relax in barca proprio in compagnia di Elisabetta, con la quale Zorzi ha stretto un buon rapporto di amicizia durante l'esperienza del Grande Fratello Vip 5, dove entrambi sono stati protagonisti indiscussi delle dinamiche del reality show, per svariati mesi.

'È molto spontanea', ammette Stanzani

Tommaso Stanzani, quindi, ha avuto modo di conoscere meglio Elisabetta svelando dei retroscena sulla sua personalità.

"Elisabetta è bravissima, molto spontanea e vera. Io credo che abbia l'energia di una calamita. Quando inizia a parlare rimani incantato", ha ammesso Stanzani.

Insomma l'ex signora Briatore è riuscita a conquistare anche il gradimento del giovane fidanzato di Tommaso Zorzi, apprezzatissimo sui social per le sue performance artistiche, portate in scena durante la prima puntata di Battiti Live.