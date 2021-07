Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore. Negli ultimi giorni, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha pubblicizzato sui social un profumo, annunciando una collaborazione con un noto brand di moda. Nella giornata di sabato 17 luglio, Cristian Alaimo ha parlato del nuovo progetto professionale dell'attore di Istanbul, rivelando che Can avrà una partner nello spot pubblicitario, ma non sarà la sua fidanzata Diletta. Il cartomante di Ciao Darwin ha confidato ai suoi follower che, durante una diretta con Paolone, parleranno dell'identità della donna misteriosa che affiancherà Yaman.

Can Yaman pubblicizza un profumo

Can Yaman, qualche mese fa, è stato testimonial di un noto marchio di pasta ed è stato protagonista di alcuni spot pubblicitari, affiancato da Claudia Gerini. Nei giorni scorsi, il fidanzato di Diletta Leotta ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram, annunciando una partnership con un famoso brand di moda, per la sponsorizzazione di un profumo. Secondo Cristian Alaimo, nel nuovo spot pubblicitario, Yaman avrà vicino, anche in questo caso, una donna.

Can Yaman avrà una partner nello spot del profumo: per Alaimo non sarà Diletta Leotta

Nella giornata di sabato 17 luglio, Cristian Alaimo ha inserito alcune storie sul suo profilo Instagram, in merito al protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno.

Il cartomante di Ciao Darwin ha annunciato che domenica 18 luglio farà una diretta sui social in compagnia del paparazzo Paolone, in cui verranno fatte rivelazioni 'shock'. Nei video successivi, Alaimo ha scritto: ''Un nuovo progetto per Can'', mostrando lo scatto di Yaman con il profumo. Cristian ha poi affermato: ''Parleremo poi di questa donna che affiancherà Can in questo spot del profumo, ma chi sarà questa donna?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

State tranquilli, non è Diletta Leotta''.

Can Yaman: ci sarà una donna accanto a lui nello spot del profumo

Cristian Alaimo ha rivelato ai suoi follower che il nome della donna dello spot pubblicitario con Can Yaman, al momento ignota, verrà svelato durante la diretta con Paolone. Nel frattempo, l'attore di Istanbul ha pubblicato due scatti sul suo profilo social in merito al profumo che sponsorizza.

Sotto alla prima fotografia, l'attore turco ha scritto la seguente didascalia: ''Il colpo di fulmine sta arrivando. Io sono pronto per la 'mania' e voi, lo siete? Manca poco''. Sotto alla seconda immagine, il fidanzato di Diletta Leotta ha scritto: ''L'essenza della passione''. Non resta che attendere ulteriori news, per scoprire chi sarà il volto femminile che affiancherà Can Yaman nel nuovo spot pubblicitario.