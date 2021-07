Elisabetta Gregoraci sarebbe delusa da Mediaset per la mancata conduzione di un nuovo show. È questo il retroscena delle ultime ore che circola negli studi di Cologno Monzese e che riguarda l'attuale padrona di casa di Battiti Live, lo show musicale dell'estate di Italia 1 che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista auditel. Per la prossima stagione televisiva 2021-2022, Mediaset tornerà a puntare su uno show comico in prime time sulla rete giovane e pare che Elisabetta sperava che la scegliessero come padrona di casa.

Retroscena Mediaset: nuovo show affidato a Fatima Trotta

Nel dettaglio, in queste ore sulle pagine di TvBlog, è stato anticipato che in casa Mediset sarebbero arrivati alla fumata bianca per quanto riguarda la conduzione di "Honolulu", il nuovo show comico di prima serata, in onda su Italia 1 nel corso della prossima stagione televisiva.

Ad avere la meglio sarebbe stata la conduttrice Fatima Trotta, ben nota al pubblico di Rai 2 in quanto per anni è stata tra le conduttrici di Made in Sud, lo show comico che anche Elisabetta Gregoraci ha presentato per svariate edizioni.

E così, la scelta è ricaduta proprio su Fatima Trotta che dovrebbe debuttare nelle vesti di conduttrice sulle reti Mediaset con questo nuovo show che prenderà il posto di Colorado, il varietà che per anni è stato uno dei punti di forza della programmazione di prime time di Italia 1.

Sfumata la presenza di Elisabetta Gregoraci nel nuovo show di Italia 1

Tuttavia, sembrerebbe che la scelta di Mediaset di affidare la trasmissione a Fatima Trotta, avrebbe deluso moltissimo la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci.

A quanto pare, infatti, l'ex moglie di Flavio Briatore dopo il successo dell'attuale edizione di Battiti Live, sperava di poter proseguire il suo impegno su Italia 1 anche nella stagione televisiva autunnale, con questo nuovo show comico.

"Avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione", si legge sulle pagine di TvBlog, dove viene svelato che la Gregoraci ambiva a condurre questo nuovo show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo il GF Vip e Battiti Live, Elisabetta Gregoraci sperava nella conduzione di un nuovo show

Insomma un sogno sfumato per la showgirl calabrese che, in una serie di recenti interviste, aveva ammesso che post esperienza al Grande Fratello Vip, era particolarmente corteggiata sia da Mediaset ma anche dalla Rai.

Elisabetta, infatti, rivelò di aver ricevuto delle proposte anche da parte di mamma Rai e si augurò che qualcuna di queste potesse andare in porto.

Sfumato il sogno di approdare alla conduzione di Honolulu su Italia 1, per Elisabetta arriveranno nuovi impegni professionali sulla tv generalista? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.