Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, meglio conosciuta in patria col nome di Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 25 al 31 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo di Gloria ad Acacias, sulla partenza di Agustina, sulla crisi matrimoniale dei Dominguez, sulla liberazione di Maite, sul funerale di Marcia e sul ricatto di Genoveva a Felipe.

Agustina lascia Acacias

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che una misteriosa giovane di nome Gloria si intrufolerà nella soffitta per minacciare con un coltello Agustina, pugnalandosi poi lei stessa al ventre. A quel punto, Agustina chiamerà i soccorsi per poi raccontare alle sue amiche che la giovane è la figlia illegittima dei precedenti signori per cui lei lavorava. All'epoca fu proprio Agustina a disfarsi della neonata abbandonandola in un convento su richiesta dei suoi padroni. Più tardi, la domestica si recherà in ospedale, scoprendo che Gloria non è più in condizioni critiche. Rallegrata dalla notizia, annuncerà a Fabiana di voler aiutare la ragazza economicamente, lasciando Acacias insieme a lei.

Dopo essere uscita di prigione, Maite dirà addio a Camino e partirà alla volta di Parigi, lasciando la giovane nella più cupa disperazione. Da quel momento in poi Camino ritornerà a non parlare fino a quando Cinta non le confiderà che, per colpa sua, Emilio vorrebbe rimandare le nozze con lei.

Moncho torna a casa

Julio cercherà di parlare con Bellita per convincerla a perdonare José Miguel, ma la donna continuerà a non volerle sapere del marito.

A quel punto, il Dominguez cercherà di fare un ultimo tentativo per riavvicinarsi alla moglie, peggiorando ancora di più la situazione. Dopo aver ascoltato ultimatum del marito, infatti, Bellita deciderà di lasciarlo definitivamente. Alodia darà le sue dimissioni ma la signora Del Campo le respingerà, chiedendole di rimanere ancora al suo servizio.

Moncho guarirà e verrà dimesso, ma i dottori chiederanno a Lolita di riportarlo in ospedale per un controllo.

Gli abitanti del quartiere parteciperanno quasi al completo al funerale di Marcia, tranne Felipe e Genoveva. Poco dopo, l'avvocato comunicherà alla moglie di voler partire alla volta di Cuba per far sì che Santiago venga assicurato alla giustizia. La Salmeron non approverà l'iniziativa del marito e lo minaccerà di sparire insieme al loro figlio nascituro. Per questo motivo, Felipe sarà costretto a cambiare idea, rimanendo ad Acacias. Carmen chiederà a Lolita di proporre a Fabiana di fare da madrina a Moncho. La domestica accetterà per la gioia di tutti. Camino accetterà di sposare Ildefonso, mentre Liberto instillerà in Felipe il dubbio che Santiago possa non avere ucciso Marcia.