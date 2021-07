Continuano le vicende dei protagonisti della soap di Rai 3 Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che va dal 2 al 6 agosto saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.

La figlia di Roberto tornerà a Palazzo e si scontrerà con Bianca. Per Jimmy invece arriverà il momento della sua prima cotta. Samuel deluso da Speranza lascerà Palazzo Palladini.

Michele dopo il successo col suo nuovo libro deciderà di essere più presente con sua moglie, ma la coglierà di sorpresa. Fabrizio di ritroverà a lavorare con la sua ex mentre la famiglia Boschi saluterà tutti e partirà per il mare.

La delusione di Samuel

Dopo il fallimento della cena romantica con la nipote di Mariella, Samuel deciderà di lasciare Palazzo Palladini.

A causa dell'umore basso di Speranza dopo l'incontro con Samuel, Mariella e Guido cominceranno a farsi strane idee sulle cause del malumore della ragazza. Vittorio dal canto suo si lascerà tentare dalle sue vecchie abitudini.

Bianca incontrerà Cristina e tra le due si instaurerà fin da subito un clima conflittuale, con Jimmy invece il rapporto sarà decisamente migliore.

Patrizio aiuterà Vittorio

Samuel deluso anche dai suoi amici, deciderà di lasciare davvero il Palazzo. Patrizio invece tenterà di aiutare Vittorio a capire di più sui suoi reali sentimenti. Tra Marina e Fabrizio il clima diventerà burrascoso.

Allo stesso tempo, l'uomo si ritroverà fianco a fianco con una donna del suo passato, la sua ex fidanzata.

Il piccolo Jimmy sarà alle prese con la sua prima cotta per una bambina.

Intanto Samuel comincerà a elaborare il rifiuto di Speranza, mentre Vittorio sarà combattuto nel decidere se chiedere o meno a Speranza di rimanere a Napoli con lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo in terrazza tutti cercheranno di mettere la pace tra Bianca e Cristina, ma la tregua tra le due non durerà a lungo.

La decisione di Michele

Michele, felice per la pubblicazione del suo libro, deciderà di essere più presente nella vita di sua moglie, ma questa sua scelta lo coglierà di sorpresa.

Marina conforterà Ferri affannato dal carico di lavoro che grava sulle sue spalle, mentre Fabrizio, a stretto contatto con Giorgia, si sentirà molto a disagio.

Intanto Patrizio, per aiutare la sua amata Clara, si offrirà come babysitter. Serena e sua figlia trascorreranno dei momenti al mare, mentre Filippo, grazie all'aiuto di un terapeuta, farà di tutto per recuperare la memoria.

In questa dura battaglia, una vecchia conoscenza incrocerà il suo difficile cammino. Silvia deciderà di partire per Indica con Michele per ritrovare la sua serenità familiare, ma Giancarlo non sembrerà disposto a rinunciare a lei.

Clara apprezzerà tantissimo il supporto di Patrizio, ma gli farà capire di non voler essere un peso per lui.

Infine Franco, Angela e Bianca si prepareranno per partire per le vacanze e coglieranno l'occasione per salutare tutti.