Non è la prima volta che i siti di Gossip parlano di una presunta freddezza da parte della famiglia Beretta nei confronti di Giulia De Lellis. La sera in cui è stato festeggiato il papà del fidanzato Carlo, la bella influencer è sembrata distante soprattutto dalla suocera: la signora Umberta, infatti, non si è mai fatta fotografare affianco alla compagna del figlio, con la quale si dice potrebbe esserci "maretta".

Rumor sulla vita privata di Giulia De Lellis

In passato si è già vociferato di una possibile distanza tra Giulia De Lellis e la mamma di Carlo Beretta: la signora Umberta, infatti, è rimasta in ottimi rapporti con Dayane Mello, ex fidanzata del figlio con la quale si incontra spesso.

I giornalisti di gossip, inoltre, sostengono che l'influencer romana non sarebbe mai veramente entrata nelle "grazie" dei familiari del compagno, e una prova di ciò potrebbe arrivare dalle foto della festa di compleanno del signor Franco.

Il capostipite di una delle famiglie più facoltose d'Italia, infatti, pochi giorni fa ha compiuto gli anni e ha organizzato un party in barca con amici e parenti. Al largo di Portofino, dunque, si è tenuta una lussuosa cena alla quale ha partecipato anche la 26enne reduce dall'esperienza al timone di Love Island Italia.

Estate d'amore per Giulia De Lellis

Tra le tante foto che gli invitati hanno pubblicato l'altra sera, solamente in una compare Giulia. La famiglia Beretta, dunque, ha posato per molti scatti durante il party, ma la bella De Lellis appare solo in uno di gruppo e lontana dalla suocera.

Questa distanza alcuni fan l'hanno interpretata come una possibile freddezza da parte dei parenti di Carlo nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne, che a sua volta non ha condiviso nessun contenuto social in compagnia dei familiari della propria dolce metà.

Le uniche immagini che la ragazza ha postato qualche sera fa su Instagram, sono quelle che la mostrano in compagnia del fidanzato, come se in quell'occasione fossero stati da soli e non circondati dalla famiglia di lui.

Quando la signora Umberta si è fatta fotografare abbracciata all'ex nuora Dayane Mello, i siti di gossip hanno ipotizzato una sua presunta preferenza nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip, la brasiliana che le è rimasta nel cuore nonostante la fine della storia d'amore col figlio Carlo.

Successo e felicità per Giulia De Lellis

I rumor sulla possibile freddezza della famiglia Beretta nei suoi confronti, sembra non stiano turbando affatto Giulia. La giovane, infatti, si sta godendo i primi giorni di vacanza dopo aver lavorato per più di un mese alla prima edizione italiana di Love Island.

La 26enne De Lellis è rientrata da pochissimo dalle Canarie, dove ha registrato le puntate del reality-show che l'ha vista esordire come conduttrice, ed ora si sta rilassando con familiari e fidanzato in una villa al mare.

La storia d'amore con Carlo, comunque, procede a gonfie vele nonostante tutto: i due sono affiatatissimi e non si tirano indietro dal farsi dediche romantiche sui social network.

L'ex volto di Uomini e Donne, in particolare, elogia spesso la sua dolce metà su Instagram, descrivendolo come un principe azzurro che da circa un anno le sta facendo vivere una favola.

Il prossimo settembre, infatti, la coppia festeggerà il primo anniversario, un traguardo che probabilmente molti fan di Giulia vedevano lontanissimo fino a non molto tempo fa. Finché non hanno avuto la certezza che la romana è davvero innamorata del rampollo Beretta, tanti suoi sostenitori hanno sperato che potesse tornare tra le braccia del suo primo amore famoso, Andrea Damante.