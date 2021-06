Mentre Giulia De Lellis si godeva la domenica in barca col suo Carlo Beretta, la suocera Umberta si faceva vedere insieme alla ex del figlio. La mamma del rampollo, infatti, il 20 giugno ha pranzato con Dayane Mello, la finalista del Grande Fratello Vip 5 che per un paio d'anni è stata sua nuora. La brasiliana è ancora legata alla famiglia dell'ex fidanzato, tant'è che ha ricominciato a seguire su Instagram sia la madre che la nonna del ragazzo.

Nuovi gossip sulla famiglia del fidanzato di Giulia De Lellis

È passato quasi un anno da quando Giulia De Lellis ha ufficializzato la storia d'amore con Carlo Beretta, ma c'è ancora chi dubita della coppia o comunque non la ritiene al livello di quella formata precedentemente dall'influencer e da Andrea Damante.

Prima di legarsi alla 26enne di Pomezia, il rampollo di una delle famiglie più facoltose d'Italia era già finito al centro del Gossip per essere stato fidanzato con un'altra bellissima del mondo dello spettacolo. Il giovane, infatti, ha amato per un paio d'anni Dayane Mello, protagonista assoluta della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La modella ha parlato tanto dell'ex all'interno della casa, ammettendo di essere rimasta in ottimi rapporti soprattutto con i suoi familiari, mamma Umberta in primis.

La mamma di Beretta 'tradisce' Giulia De Lellis

Domenica 20 giugno, è stata una giornata molto movimentata per il gossip. Se Giulia De Lellis ha usato i social network per far sapere di essere in barca con l'amato Carlo (che l'ha raggiunta alle Canarie, dove sta registrando Love Island Italia da qualche settimana), la famiglia del giovane ha catturato l'attenzione per un altro motivo.

Come dimostrano alcune foto che sono state pubblicate su Instagram nelle ultime ore, la mamma e la nonna di Beretta ieri hanno pranzato con l'ex nuora Dayane Mello. Le tre si sono ritrovate nei pressi del Lago di Como per trascorrere qualche momento di spensieratezza e magari ricordare il periodo in cui la modella era legata sentimentalmente al rampollo.

La concorrente del GF Vip 5 ha posato abbracciata alle due donne che l'hanno sempre sostenuta anche dopo la fine della relazione con Carlo. Quando la brasiliana era "reclusa" tra le mura di Cinecittà, la signora Umberta le ha fatto recapitare un messaggio aereo affettuoso che ha creato scalpore tra i fan.

Dayane e Giulia De Lellis, tante cose in comune

La famiglia Beretta è stata molto importante per Dayane, come lei stessa ha raccontato davanti alle telecamere del reality di Canale 5.

La storia d'amore tra Carlo e Mello è finita un anno e mezzo fa circa, ma lei ha scoperto del fidanzamento tra il suo ex e Giulia De Lellis quando era una concorrente del Grande Fratello Vip.

Le ragazze che rappresentano il passato e il presente del bel rampollo, hanno parecchie cose in comune, in primis la partecipazione al format Mediaset che da un paio di edizioni è condotto da Alfonso Signorini (la 26enne di Pomezia è stata protagonista qualche anno fa, quando nella casa c'erano anche Cecilia e Ignazio, Ivana e Luca, Cristiano Malgioglio).

La brasiliana e l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, inoltre, sono due apprezzate influencer: la prima è testimonial soprattutto di brand d'abbigliamento, mentre la seconda è tra le fashion blogger più seguite e pagate del panorama italiano.

In pochi anni di carriera Giulia si è messa alla prova in diversi ambiti professionali: negli ultimi due anni, infatti, la ragazza ha scritto e pubblicato il libro "Le corna stanno bene su tutto- Ma io stavo meglio senza", ha esordito come attrice di cinema nel film "Genitori vs influencer" e ora si sta testando come presentatrice di Love Island Italia.