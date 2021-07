La puntata odierna di Love Is In The Air che andrà in onda su Canale 5 dalle 15:30 avrà inizio con i protagonisti Eda e Serkan che, dopo aver suggellato l’inizio della loro storia d’amore con un bacio, decideranno di partire insieme per l’Italia tra due mesi, affinché la Yıldız possa coronare il suo sogno di laurearsi per diventare un'affermata architetto paesaggista.

Il Bolat quindi accompagnerà a casa la neo fidanzata che, per sfuggire alle domande dell'indispettita zia Ayfer, dirà di aver ricevuto all’ultimo minuto una chiamata da parte dell’università rimandando in questo modo il suo viaggio per il Bel Paese.

Ayfer, se da un lato attribuirà la colpa di quanto accaduto alla madre alla quale aveva chiesto aiuto economico per pagare gli studi della nipote, dall’altro non crederà pienamente alle parole di Eda e deciderà di andare a della questione per scoprire la verità.

Selin rivela a Pırıl del finto contratto di fidanzamento tra Eda e Serkan

Prima di dichiarare il suo amore per Eda, Serkan aveva dato appuntamento a Selin, speranzosa nel poter ricominciare una relazione con la sua vecchia fiamma mai dimenticata. Dopo aver aspettato invano il Bolat per diverse ore, la ragazza si recherà dall'amica Pırıl in cerca di conforto. Quest'ultima dirà alla Atakan di rinunciare definitivamente al socio della Art Life perché realmente innamorato della Yıldız, ma sarà a questo punto che le rivelerà che i due hanno finito sin dall'inizio per far sì che Selin lasciasse Ferit.

Nonostante ciò, Selin deciderà una volta per tutte di sposare l'attuale fidanzato, motivo per il quale tornerà a casa da Ferit dichiarando di voler convolare a nozze con lui.

Eda e Serkan iniziano a trascorrere più tempo insieme

La stessa sera dopo il bacio, Eda e Serkan non potranno più fare a meno di stare separati l'uno dall'altro, faranno quindi una romantica passeggiata insieme e si fermeranno a mangiare in uno dei ristoranti preferiti della ragazza.

Anche Selin e Ferit decideranno di uscire mano nella mano per trascorrere un po' di tempo insieme, ma sarà durante un abbraccio tra i due futuri sposi che Selin vedrà il Bolat e la Yildiz in atteggiamenti intimi, cadendo così in uno stato di sconforto che però non passerà inosservato agli occhi di Ferit.

Il giorno dopo la madre di Serkan, Aydan, si recherà dal figlio per scoprire se lui e Selin siano tornati insieme, e sarà a quel punto che Eda giungerà a casa dell'amato per fare colazione insieme a lui: Seyfi, fortunatamente, si accorgerà della presenza della ragazza e troverà un modo per evitare che la sua padrona possa incontrare Eda e lasciare da soli i due protagonisti della serie.