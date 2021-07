La notizia della presenza di Giulia Stabile a Una voce per Padre Pio ha tenuto molti giovani davanti alla tv in attesa di vedere la loro beniamina esibirsi. Intorno alle 23.30 di domenica 4 luglio, la vincitrice di Amici 20 ha finalmente deliziato i suoi fan con la sua arte, ballando sulle note di I'm kissing you, ballo durante il quale ha interpretato il ruolo di Giulietta. Successivamente, la ballerina ha fatto il suo appello affinché i suoi seguaci facessero una donazione per i più bisognosi, ma non è sfuggito ai telespettatori il momento di imbarazzo vissuto da Giulia quando "zia Mara" le ha detto di averla vista sulla copertina di Vanty Fair con il suo fidanzato Sangiovanni.

La ballerina conquista i telespettatori

Giulia ha conquistato il pubblico di Raiuno con la sua arte. Mara Venier, dopo averla intervista a Domenica In, l'ha voluto anche nel programma a scopo benefico da lei condotto. La registrazione dello show, che ha visto sul palco grandi artisti italiani tra cui Orietta Berti, Al Bano e Romina Power e Katia Riciarelli, è stata mandata in onda nella prima serata del 4 luglio. Il ballo della vincitrice di Amici ha catapultato i telespettatori in un'atmosfera magica e romantica: sui social tutti hanno espresso una grande gioia per aver potuto vedere di nuovo Giulia ballare. Ne è dimostrazione che l'hashtag creato dai fan per l'occasione è subito andato in tendenza su Twitter.

Dopo l'esibizione, Venier ha salutato Giulia complimentandosi con lei facendo subito riferimento alle foto fatte dalla ragazza e da Sangiovanni per Vanity Fair. "Ho visto le foto con il tuo moroso", ha detto Mara Venier che le ha definite splendide. La ballerina a questo punto è rimasta senza parole, chiaramente imbarazzata.

Anche in quest'occasione il lato più spontaneo e dolce di Stabile è venuto fuori. Proprio questo è l'aspetto del carattere che ha più conquistato i suoi sostenitori: la genuinità che il successo non ha intaccato.

Sangiovanni sostiene la sua Giulietta

La ballerina ha sorriso, con quella sua risata contagiosa così Mara è passata alla prossima domanda.

"Ti è cambiata la vita" ha detto la conduttrice affermando che la ballerina è piena di impegni e progetti. "Era quello che volevo" , ha replicato la dolce Giulia. E in effetti, nello scorso weekend la danzatrice è stata impegnata nelle riprese del videoclip di Malibù, la hit tre volte platino del suo Sangio.

E mentre l'esibizione andava in onda a sostenerla a casa c'era il suo fan numero uno dal giorno zero, come loro stessi amano ripetere quando si sostengono a vicenda. Nelle Instagram story di Sangio è apparsa Giulia, mentre si nascondeva con le mani e subito dopo qualche passaggio dell'esibizione a Raiuno. Gli emoticon usati per completare il tutto sono molto esplicativi: una faccina contornata di cuori e una che dimostra l'apprezzamento per ciò che stava vedendo. Insomma, tra carriera artistica e vita amorosa, per Giulia è proprio un momento d'oro.