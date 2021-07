Cresce l'attesa per il Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda dal prossimo settembre, in prima serata su Canale 5 e, nel corso di queste settimane, gli autori stanno lavorando per ultimare la scelta dei nuovi concorrenti che si metteranno in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia, per un'edizione che potrebbe essere extra-large come quella dello scorso anno. E, dato che la lista ufficiale di inquilini famosi non è stata ancora conclusa, in queste ore è arrivata la candidatura spontanea di Matteo Alessandroni, che in passato aveva già varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà.

La richiesta di Matteo Alessandroni per il Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Matteo Alessandroni che quest'anno è riapparso in televisione nelle vesti di personal trainer a Ogni Mattina, ha scelto di scrivere una vera e propria lettera al padrone di casa del Grande Fratello Vip 6.

"Caro Alfi, scrivo questa lettera per dimostrarti il bene e l'immensa stima che provo nei tuoi confronti", ha esordito Alessandroni aggiungendo poi di ricordare alla perfezione il giorno in cui si sono visti per la prima volta, grazie ad un incontro organizzato da Giacomo Urtis (ex concorrente della scorsa edizione del reality show Mediaset).

Matteo ha poi ringraziato Alfonso per avergli dato la possibilità di entrare nella casa del GF Vip, qualche anno fa, nelle vesti di super boys.

'Vorrei diventare un concorrente del GF Vip', scrive Matteo a Signorini

"Anche se breve è stata un'esperienza che mi ha arricchito dal punto di vista personale", ha scritto ancora Alessandroni nella lettera che ha scelto di indirizzare pubblicamente al conduttore del reality show di Canale 5.

Dopo aver fatto questa premessa, Matteo ha avanzato la sua richiesta personale ad Alfonso. Il personal trainer, infatti, ha chiesto al padrone di casa del Grande Fratello Vip 6, di tenerlo in considerazione come concorrente di questa nuova edizione che partirà a settembre su Canale 5.

"Mi piacerebbe diventare un vero e proprio concorrente del GF Vip.

Vorrei avere la possibilità di farmi conoscere e avere un rapporto diretto col pubblico", ha scritto Matteo nella sua lettera.

I primi concorrenti candidati al GF Vip 6

Insomma una richiesta precisa e diretta quella di Matteo che, a questo punto, spera che le sue preghiere possano essere prese in considerazione da Signorini.

Quale sarà la scelta finale del conduttore del reality show di Canale 5?

Terrà in considerazione la candidatura del personal trainer romano oppure no?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore. Intanto, tra i papabili concorrenti del GF Vip 6 spiccano i nomi di Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Giovanni Ciacci.