Era agosto del 2020 quando l'argentina veniva paparazzata per la prima volta in compagnia di un parrucchiere di dieci anni più giovane: in pochi credevano in questo flirt, fatta eccezione per la bella showgirl.

Lunedì 12 luglio, Belen Rodriguez è diventata mamma bis: la showgirl ha dato alla luce la bimba frutto dell'amore con il giovane Antonino Spinalbese. Tra le numerose persone che hanno avuto un dolce pensiero per l'argentina, spicca l'ex Fabrizio Corona : l'imprenditore ha dedicato una storia alla conduttrice che ha amato per circa quattro anni. Più discreto è stato Stefano De Martino, che si è limitato a mettere un "like" alle prime foto della 36enne con la piccola Luna Marì.

