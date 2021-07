Il Grande Fratello Vip 6 riaprirà ufficialmente i battenti a partire dal prossimo settembre 2021. Le porte della casa più spiata d'Italia si spalancheranno per accogliere al suo interno i nuovi personaggi famosi che si metteranno in gioco per quella che potrebbe diventare l'edizione più lunga di sempre della storia del reality show Mediaset. Intanto, in queste ore, emergono nuove indiscrezioni sul toto-nomi dei concorrenti: tra questi spicca anche il nome di Jo Squillo.

Gli ultimi retroscena sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6, arrivano dalle pagine di Dagospia, dove è stato svelato che ci sarebbero delle trattative in corso con Jo Squillo.

La showgirl, cantante e conduttrice potrebbe essere la punta di diamante della prossima edizione del reality show di Canale 5 e sembrerebbe che la trattativa sia a buon punto, tanto che Jo Squillo verrebbe data per certa come nuova inquilina del GF Vip 6.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda Walter Zenga, papà di Andrea, protagonista della scorsa edizione del reality show Mediaset.

Nel toto-nomi dei concorrenti spunta anche Maria Monsé

A quanto pare, infatti, nelle ultime ore pare che si sia allontanata la possibilità di vedere l'ex portiere dell'Inter entrare a far parte del cast di inquilini della prossima edizione.

Al contrario, invece, le trattative sarebbero in stato avanzato per Amedeo Goria, che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti "indiretti" del GF Vip, complice la presenza in casa della sua ex moglie Maria Teresa Ruta e di sua figlia Guenda Goria, che hanno partecipato in coppia.

Occhi puntati anche su Maria Monsé: la showgirl ed opinionista televisiva potrebbe tornare a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, dopo l'esperienza di qualche anno fa sempre come inquilina della versione Vip del Grande Fratello.

La moglie di Paolo Bonolis confermata opinionista al GF Vip

In attesa di scoprire su chi ricadrà la scelta finale dei nuovi concorrenti che verranno scelti per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 6, in queste ore sono arrivate le prime conferme in merito agli opinionisti del prossimo anno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis in una recente intervista ha confermato che sarà una delle nuove opinioniste del reality show condotto da Alfonso Signorini e, al suo fianco, ci sarà Adriana Volpe.

È questa, quindi, la nuova coppia ufficiale di opinioniste che da settembre in poi si metterà in gioco per commentare e criticare le vicende dei concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia.